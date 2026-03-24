Bogdan Kostić za kratko vreme je prošao put od velikog talenta do važnog igrača u rotaciji Partizana.

Iskoristio je šansu koja mu se ukazala, a u emisiji "Priče iz svlačionice" govorio je o brojnim zanimljivim temama.

Za početak, dotakao se svoje karijere.

"Po­čeo sam da tre­ni­ram fud­bal u Bor­cu iz Čač­ka sa če­ti­ri, pet go­di­na, ka­ko bih imao ne­ku ak­tiv­nost. Za­tim sam igrao u ŠK Ga­u­čo­si, pa sam zbog dru­štva pre­šao u Kik­ser iz Kra­lje­va. U Bor­cu sam tre­ni­rao za­jed­no sa Ne­ma­njom Tri­fu­no­vi­ćem i Jo­va­nom Mi­lo­še­vi­ćem, do­du­še, oni su ma­lo sta­ri­ji od me­ne, ali po­zna­jem ih još sa fud­bal­skih po­če­ta­ka", rekao je Kostić, pa dodao:

"Od­i­grao sam mno­go utak­mi­ca u mla­đim ka­te­go­ri­ja­ma, ali iz­dvo­jio bih der­bi kod Ni­ko­le Jo­va­ni­ća u mla­đim ka­de­ti­ma, ta­da sam po­sti­gao pr­vi gol pro­tiv ve­či­tog ri­va­la."

Za seniorski tim debitovao je u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv AEK-a iz Larnake, gde je nažalost postao tragičar.

"Že­leo sam da iz­ve­dem pe­nal me­đu pr­vih pet, ali šef Bla­go­je­vić je od­lu­čio ko će šu­ti­ra­ti, pa sam tek ostao še­sti, sed­mi. Ga­đao sam po de­snoj stra­ni, gol­man se ni­je ba­cio na vre­me, kao što sam oče­ki­vao, i od­bra­nio je pe­nal. Me­đu­tim, br­zo sam to osta­vio iza se­be, jer je ve­o­ma br­zo do­šla utak­mi­ca pro­tiv Olek­san­dri­je."

Upravo protiv ukrajinskog tima pokazao je svoj pun potencijal.

"Ni­sam znao da ću da poč­nem taj meč, sle­te­li smo u Polj­sku, La­zar To­mić me je zvao na sa­sta­nak, Ja­nis Ka­ra­be­ljov je bio bo­le­stan i oče­ki­vao sam da će da mi ka­že da ću da igram ve­znog, ali re­kao mi je da po­či­njem na kri­lu. Što se ti­če go­la, če­sto to ra­di­mo na tre­nin­zi­ma, pa već uđe u na­vi­ku."

Dotakao se Kostić i trenutne atmosfere u Partizanu.

"Sva­šta se pi­še i ne­ma po­tre­be da re­me­ti­mo naš mir. U svla­či­o­ni­ci je do­bra at­mos­fe­ra, čak i kad smo gu­bi­li utak­mi­ce, uvek smo se dr­ža­li za­jed­no, ni­ko ni­ka­da ni­je upi­rao pr­stom i ni­je do­la­zi­lo do kon­flik­ta", rekao je Kostić, pa dodao:

"Mo­ti­vi­še me što su svi pro­tiv nas, još od po­čet­ka se­zo­ne svi su di­gli ru­ke od nas, svi­ma smo bi­li aut­saj­de­ri. Naj­ve­ći mo­tiv mi je kad nas svi ot­pi­šu."

Otkrio je i ko mu je najveća podrška.

"Na­rav­no, naj­ve­ća po­dr­ška van klu­ba mi je po­ro­di­ca i naj­bli­ži krug pri­ja­te­lja, oni su uvek bi­li uz me­ne bez ob­zi­ra na okol­no­sti. U klu­bu smo svi kao jed­na ve­li­ka po­ro­di­ca i svi smo po­dr­ška jed­ni dru­gi­ma, ta­ko da ne bih mo­gao ne­kog da iz­dvo­jim."

Za kraj, posebno je istakao dvojicu saigrača.

"Mnogo nam znači iskustvo Stefana Mitrovića i Saše Zdjelara. Sale je sve ovo prošao, bio kapiten Partizana, prošao je top nivo i sada je došao da nam pomogne. I pre toga su bili Natho, Marko Milošević, ali bila su samo dva-tri iskusna igrača, a sada su na to došli još Mitrović i Zdjelar. Pričaju sa svima, daju savete i znače kako na terenu, tako i van njega."

