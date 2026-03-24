Neverovatna, ma luda vest dolazi iz Italije, iz tamošnjeg nižeg fudbalskog ranga.

Suspendovani trener se prerušio u rimokatoličkog sveštenika kako bi pratio svoj tim na utakmici.

Mateo Čičeri trener italijanskog kluba Union Mulacano Foto: www.unionmulazzano.it

Nestvarna priča



Zaista zapanjujuća vest dolazi iz Italije, tačnije iz Lombardije, sa jedne utakmice niže lige. Nestvarno je i začuđuje sve ono što je palo na pamet treneru ekipe Union Mulacano Mateu Čičeriju.

Kako pišu italijanski mediji, očigledno telefonska komunikacija nije bila dovoljna, pa je trener kluba iz Lombardije Mateo Čileri odlučio da se obuče kao sveštenik, kako bi bio uz svoj tim u ključnoj utakmici protiv ekipe ASD Galganjano, u devetoj ligi Italije. Neverovatna epizoda desila se 26. oktobra prošle godine, ali je tek nedavno otkrivena.

Fudbaleri ekipe Union Mulacano Foto: www.unionmulazzano.it

Ušao u teren, pa šutnuo protivnika

Trenera kluba Union Mulacano Mateo Čičeri bio je pod suspenzijom, ali nije želeo da propusti utakmicu svog kluba, pa je smislio čudesnu prevaru.



Pre utakmice, Mateo Čičeri okupio je svoje igrače i objasnio im taktiku kako treba da igraju utakmicu. Međutim, to mu nije bilo dovoljno, pa je na tribinama u odelu rimokatoličkog sveštenika gledao meč i delio savete.

"Tokom utakmice davao je tehničke i taktičke instrukcije svom timu postavivši se na merdevine noseći mantiju, u 37. minutu drugog poluvremena, nakon što je protivnički tim postigao gol, ušao je u prostor za igru i šutnuo protivničkog igrača... Zatim je u 48. minutu drugog poluvremena, nakon gola svog tima, ponovo ušao u prostor za igru, slaveći sa svojim igračima i vređajući protivničke igrače, uprkos tome što mu je zabranjeno da rukovodi timom i pristupa terenu - stoji u saopštenju posle istrage.

Pobeda koja mnogo košta

Na kraju, Union Mulacano je pobedio u utakmici. Sve ovo nije prošlo nezapaženo, posle duže istrage, koja je trajala nekoliko meseci, otkriveno je ko je misteriozni sveštenik koji se pojavio na terenu.

Mateo Čičeri svojim nepromišljenim postupkom unakazio je sebe i svoj klub, mada kad se pogleda sve šta je uradio, on i nije toliko loše prošao. Trener Union Mulacana dobio je četvoromesečnu zabranu rada, plus novčanu kaznu od 500 evra i suspenziju za predsednika kluba Rafaelea Ranauola od dva meseca.