Bivši trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je da su spekulacije da će ovog leta preuzeti Real Madrid besmislene, ali je dodao da bi mogao da se vrati trenerskom poslu.Brojni mediji spekulisali su da bi 58-godišnji nemački trener ovog leta mogao da zameni Alvara Arbelou na klupi Reala.

"Da je Real Madrid zvao, do sada biste već čuli za to. Ali to su besmislice. Nisu pozvali nijednom, nijednom. Moj agent je tu, možete da ga pitate. Nisu ni njega pozvali", rekao je Klop novinarima u Minhenu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Klop je bez posla od završetka sezone 2023/2024 otkako je napustio Liverpul i prvi je čovek za globalni fudbal kompanije Red Bul.

"Trenutno ne razmišljm o tome, srećom nema razloga. Za svoje godine sam prilično napredovao u životu, ali kao trener nisam potpuno završio. Nisam došao do penzionisanja. Ko zna šta će se dogoditi u narednim godinama? Ali ništa nije planirano", naveo je Klop.

Klop je došao u Liverpul u oktobru 2015. godine i imao je ugovor do 2026. Međutim, u januaru 2024. godine iznenada je objavio da će napustiti klub na kraju sezone jer mu je ponestalo energije.

Osvojio je Ligu šampiona sa Liverpulom 2019. godine, pre nego što je predvodio klub do prve titule posle 30 godina, u sezoni 2019/2020.

Takođe, osvojio je i FA kup, dva Liga kupa, Superkup Evrope i Svetsko klupsko prvenstvo.

"Ono što sigurno znam je da nikada neću trenirati neki drugi klub u Engleskoj osim Liverpula, 100 odsto. To nije moguće", rekao je Klop.

Tokom karijere trenirao je Majnc i Borusiju Dortmund, sa kojom je osvojio dve titule u Bundesligi 2011. i 2012. godine.

Kurir sport / Beta

