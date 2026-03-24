Više od 80 trenera ispunilo je salu Američkog kulturnog centra u ponedeljak uveče zbog povoda koji je važan svima koji se bave sportom.

Prva u nizu tribina Fair Play lige okupila je ljude koji svake nedelje stoje pored terena i koji su večeras dobili nešto što retko imaju, a to je razgovor sa stručnjacima koji razumeju njihovu misiju i sagledavaju je iz više uglova. Tribina je deo kampanje Fair Play lige "Vi ste tu zbog nas", inicijative koja se bori protiv verbalnog i fizičkog nasilja na dečijim utakmicama.

Nakon viralnog videa u kome su deca ponavljala uvrede koje čuju sa tribina i pravila ponašanja koja su pisala sama deca i koja sada krase tribine stadiona na kojima se igra, Fair Play liga napravila je sledeći korak: razgovor sa trenerima koji taj ambijent grade svaki dan. Za stolom su bila četiri govornika, svaki iz drugog ugla iste teme.

Jovan Damjanović, nekadašnji fudbaler, danas trener OFK Beograda, govorio je iz iskustva koje obuhvata svaki ugao koji postoji: kao dete koje je osećalo pritisak sa tribina, kao profesionalni igrač i reprezentativac, kao selektor omladinskih reprezentacija i kao otac sina koji je sa šesnaest godina debitovao u Superligi i potpisao za Bajer Leverkuzen.

Prof. dr Vladimir Koprivica, skoro pet decenija u sportu, postavio je naučni okvir za ono što svaki dobar trener intuitivno zna, ali retko ima argumentovano rečeno. Sportski psiholog Marta Tutić govorila je o psihološkim posledicama lošeg ponašanja odraslih na razvoj ličnosti mladog sportiste i dala trenerima konkretne alate za prepoznavanje i rešavanje tih situacija.

Komunikolog Boris Đurić zatvorio je krug sa najosetljivijim delom trenerskog posla, razgovorom sa roditeljem koji ne razume gde je granica i napomenuo važnost stvaranja mosta između dva autoriteta – roditelja i trenera. Pitanja iz publike oslanjala su se na konkretne situacije iz prakse i atmosfera u sali nije bila pasivna, što je i bio cilj ovog okupljanja.

Nakon tribine, treneri su komentarisali da im je ovakav skup pružio "širinu" jer je po prvi put na jednom mestu okupio stručnjake iz više oblasti koje su direktno relevantne za njihov svakodnevni rad u savremenom sportu i da im je ova tribina pružila nove alate koje mogu koristiti u svakodnevnom radu. Na kraju tribine, osnivač Fair Play lige Igor Dejanović obratio se prisutnima i izjavio da je ovo veče kruna njegove karijere i napora koji traju već 25 godina.

Istakao je da je edukacija ono najvažnije što Fair Play liga može i mora da radi i istakao da se raduje nastavku ovakve vrste dijaloga i edukacije. Dejanović je zatim uručio plakete zahvalnosti svim govornicima: Jovanu Damjanoviću, prof. dr Vladimiru Koprivici, Marti Tutić i Borisu Đuriću, kao i moderatorki Daliborki Delibašić, koja je maestralno vodila program.