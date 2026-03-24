Slušaj vest

Na današnji dan 2016. godine preminuo je jedan od najbojih majstora sa loptom svih vremena - legendarni Holanđanin Johan Krojf.

Krojf je bio istinski umetnik i veliki buntovnik, ikona holandskog i svetskog fudbala i pravi revolucionar na fudbalskom terenu.

Svoju profesionalnu karijeru Krojf je zabočeo sa 16 godina u Ajaksu 1964. godine. Proveo je devet godina u klubu, odigrao 240 utakmica i postigao 190 golova.

Sa sjajnim Krojfom tim iz Amsterdama je osvojio tri vezane titule u Kupu šampiona.

Zlatna generacija Ajaksa bila je i okosnica holandske reprezentacije koja je 1974. godine ispisala najlepše stranice njihovog reprezentativnog fudbala. Na Svetskom prvenstvu u Zapadnoj Nemačkoj Lale su stigle do finala, gde su poražene od domaćina. Najbolji igrač prvenstva bio je upravo Johan Krojf. Nakon prvenstva bio je spreman da se posveti svojoj misiji u Španiji.

Foto: Profimedia

Zanimljivo, na narednom Mundijalu nije želeo da igra. Domaćin prvenstva bila je Argentina u kojoj je vladala vojna diktatura, a buntovnik Krojf je svoj izostanak sa tog prvenstva objasnio sledećim rečima:

"Kako da igram fudbal na kilometar od zgrade u kojoj muče ljude?"

U Španiji je vladala Frankova desnica i Real je bio maksimalno povlašćen. Najveći ceh plaćali su Atletik Bilbao i Barselona.

Krojf se 1973. godine ozbiljno posvađao sa upravom Ajaksa, koja je htela da ga proda Realu, pa je otišao kod svog bivšeg mentora Rinusa Mihelsa, koji je vodio Barselonu.

Navijače Barse je odmah kupio rečima: "Ne mogu da igram za klub koji predvodi Franko", i tako jasno pokazao šta misli o španskom diktatoru. Nije mu smetalo što je Barselona u donjem delu tabele.

(VIDEO, FOTO) Pogledajte kako se Nou Kamp oprostio od Johana Krojfa

U sezoni 1973/1974 predvodio je Barselonu do pobede od 5:0 u Kataloniji, a narod je izašao na ulice da slavi.

"Njujork Tajms" je tada objavio da je Krojf za 90 minuta uradio više za Kataloniju nego svi političari koji su decenijama pokušavali. Klub je serijom od 17 vezanih trijumfa došao do prve titule šampiona Španije još od 1960. godine.

Barselona je sa Krojfom dobila novi identitet, dobila je brzinu, fleksibilnost, delovali su nepobedivo... Njegova drskost i samopouzdanje na terenu i van njega ulivali su hrabrost.

Uprava Barselone je 4. maja 1988. godine na mesto trenera umesto Luisa Aragonesa postavila Krojfa i tako napravila najbolji mogući potez. Mnogi smatraju da je Krojfov tim bio ultimativni "drim tim" Barselone.

Foto: Profimedia

Usledila je fudbalska revolucija, 1992. godine Barselona je osvojila titulu prvaka Evrope, a za Krojfa su govorili da je jedan od najboljih trenera u istoriji.

Njegov pad počeo je 1994. godine ubedljivim porazom u finalu Kupa šampiona od Milana 4:0.

Neizbrisiv trag u fudbalu

Kao trener Barselone i Ajaksa stvorio je nekoliko nezaboravnih generacija. Reprezentacija Španije, Barselona za vreme Ćavija i Inijeste, Milan iz kasnih osamdesetih i mnoge druge šampionske ekipe bu bile nezamislive bez uticaja Krojfa.

Foto: EPA

Njegov način rada su mnogi smatrali radikalnima i revolucionarnim, a u moderenom fudbalu su praktično neizbežni. Njegov rad sa mlađim kategorijama i stvaranje igrača postali su model koji kopiraju gotovo svi fudbalski klubovi u svetu.

Nije ni čudo što su, oni koji su poštovali njegov lik i delo, pretvorili u nešto nalik religiji i što padaju u neku vrstu transa kada govore o njemu. Vik Bakingem, njegov prvi trener u Ajaksu, zvao ga je "Božjim poklonom fudbalom", a Pep Gvardiola je 2008. godine, nakon što je postao trener Barselone, poručio sledeće:

"Krojf je izgradio katedralu, a mi, njegovi učenici, moramo da propovedamo njegovu religiju".

Strastveni pušač

Još od tinejdžerskih dana bio je strastveni konzument cigareta. To je dosta uticalo na njegovo zdravlje. Dobio je rak pluća.

Bio je optimista, dugo se borio sa opakom bolešću, ali je 2016. godine izgubio bitku.

Najbolje izjave letećeg Holanđanina

"Zašto ne bismo mogli pobediti skuplji tim? Ja nikad nisam video torba puna para da postiže gol".

"Kvalitet bez rezultata je bezmislen. Rezultat bez kvaliteta je dosadan".

"Ja sam bivši igrač, bivši tehnički direktor, bivši trener, bivši menadžer i bivši počasni predsednik. Odlična lista koja jasno pokazuje da svemu dolazi kraj".

"Ako počnem da trčim malo pre drugih, onda delujem brži".

"Ima samo jedna lopta na terenu, zato je vi morate imati kod sebe".

Bonus video: