Fudbaler Denilson Mena (22) koji je proveo nekoliko meseci u španskim klubovima Sporting Hihon i Tenerife ubijen je tokom brutalne tuče na ulici u Kolumbiji.

Nesrećni Mena identifikovan je kao mladić koji je usmrćen hicem iz vatrenog oružja ispred noćnog kluba u Medeljinu.

Prema navodima lokalnih medija, drama se odigrala u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, kada je sukob započeo unutar noćnog lokala, a zatim eskalirao na ulici. U jednom trenutku odjeknuo je pucanj, nakon čega je Mena pao na zemlju.

Prijatelji su ga hitno prevezli u bolnicu zajedno sa povređenom ženom, ali je mladi fudbaler ubrzo po prijemu preminuo. Policija je na mestu zločina pronašla čauru kalibra 9 milimetara, a detektivi su odmah pokrenuli zvaničnu istragu ubistva.

Mena je tokom sezone 2023/24 upisao 19 nastupa za Marino de Luanco, klub iz četvrtog ranga španskog fudbala. Pre toga, 2022. godine priključio se omladinskom timu Sporting Hihon, gde je trenirao i sa prvim timom i nastupao na prijateljskim utakmicama.

Prošle sezone prešao je u Tenerife, gde je bio deo C tima i rezervnog sastava. U trenutku smrti bio je bez kluba, ali je planirao povratak u Evropu i nastavak karijere. U Kolumbiju je doputovao kako bi posetio porodicu i prijatelje dok je rešavao svoju fudbalsku budućnost.

Organizacija "Inter Futbol Colombia", koja pomaže u razvoju i zastupanju kolumbijskih fudbalera, oglasila se svojovremeno nakon njegovog potpisa za Sporting Hihon:

„Sve vesti o Denilsonu Meni ispunjavaju nas velikim uzbuđenjem. Zahvaljujući našem radu i saradnji sa poznatim španskim agentom, uspeli smo da mu obezbedimo prvi profesionalni ugovor u Španiji. Sigurni smo da će uz svoj karakter, talenat i posvećenost ostvariti velike stvari.“

Nažalost, to se nije desilo.

Podsetimo, prošlog novembra tragedija je pogodila i Brazil kada je 18-godišnji fudbaler Vanderson Brandao de Souza stradao nakon što ga je, kako se sumnja, brat slučajno upucao dok je čistio oružje u porodičnoj kući.

Njegov klub je tada suspendovao sve aktivnosti u znak žalosti.

