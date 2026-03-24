Birmančević je među prvima stigao u Staru Pazovu na okupljanje nacionalnog tima. Orlove očekuju prijateljske utakmice protiv Španije u Viljarealu i Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli.

"Sjajan je osećaj igrati za državni tim i predstavljati svoju zemlju. Presrećan sam. Spreman sam da učim", rekao je Birmančević i dodao da vidi sličnosti u načinu igre koji preferira selektor Paunović i onoga što on lično voli.

"Mogu da kažem da forsira sličan fudbal koji ja igram i koji odgovara mojim karakteristikama, siguran sam da će se sve dobro uklopiti i da ćemo igrati odlično".

Govorio je o reprezentaciji Španije.

"Posle trijumfa u Nemačkoj 2024, smatram da su među glavnim favoritima i na predstojećem Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi. Možda i prvi pik za osvajanje šampionata jer zaista imaju odličnu ekipu".

Podsetio je na prethodne utakmice Orlova protiv crvene furije. Srbija je kao domaćin osvojila bod u utakmici završenoj bez golova, dok je u Španiji izgubila rezultatom 3:0.

"Imali smo dva duela u poslednjem ciklusu Lige nacija. Odigrali smo srčano i borbeno, pružili veliki otpor jednoj od najjačih selekcija na svetu. Moramo i sada da budemo spremni za jednu takmičarsku utakmicu i mislim da možemo da izvučemo dobar rezultat".

