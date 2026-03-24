Fudbalski klub Juventus pregovara sa odbrambenim igračem Real Madrida Antoniom Ridigerom, kome u junu ističe ugovor sa španskim klubom.

Kako je danas preneo Tutosport, uprava Juventusa već je započela pregovore sa nemačkim fudbalerom, koji će na leto biti slobodan igrač nakon što mu krajem juna istekne ugovor sa Realom.

Trener crno-belih Lučano Spaleti poštuje Ridigera i ponovo ga želi u timu, nakon što su sarađivali u Romi od 2015. do 2017. godine.

Juventus bi doveo Ridigera za trogodišnji ugovor vredan od pet do šest miliona evra po sezoni.

Neizvesno je da li će Ridiger ostati na "Santjago Bernabeu", iako se vratio u prvi tim kod trenera Alvara Arbeloe. Ako on ostane na klupi i u narednoj sezoni, tražiće od uprave kluba da produži ugovor sa Ridigerom, navodi se u objavi.

Takođe, za Ridigera su zainteresovani Liverpul i Mančester junajted, ali će se klub sa Old Traforda povući iz trke ako produži ugovor sa Harijem Megvajerom.

Beta