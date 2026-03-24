Mateus, golman FK Crvena zvezda, posle samo godinu dana na Marakani, profesionalnim odnosom izborio je naklonost navijača crveno-belih.

Za kratko vreme Brazilac Mateus stekao je simpatije širokog auditorijuma, postao miljenik masa i čovek kojem se veruje na stadionu "Rajko Mitić".

Mateus slavi pobedu Crvene zvezde u 177. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ponosan na oca i majku

Mateus Lima Magaljais rođen je 29. marta 1992. godine i prošlog leta stigao je u Ljutice Bogdana 1A. Ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2027. godine.

- Rođen sam u Brazilu, u Belo Horizonteu. Odrastao sam u skromnoj porodici, ali nam nikada ništa nije nedostajalo. Hvala Bogu, moj brat i ja smo uspeli da postanemo profesionalni fudbaleri. Uspeli smo da se odužimo roditeljima za sve što su činili za nas tokom detinjstva - počeo je životnu priču Mateus u emisiji "Zvezdin indirekt" i nastavio:

- Brat je takođe bio profesionalni fudbaler, sada je u penziji. Imamo odličan odnos, stariji je od mene i uvek mi je davao savete. Brat je igrao u veznom redu, ali kada smo zajedno trudimo se da ne pričamo previše o fudbalu. Više razgovaramo o porodici i životu. Od njega sam dobio prve golmanske rukavice i tako sam zavoleo tu poziciju.

1/7 Vidi galeriju Mateus Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Brazilcima je fudbal u krvi

Čini se da je bio preodređen da se bavi fudbalom.

- Brazilci se rađaju sa fudbalom u krvi. Srećom, imao sam i talenat. Uz mnogo odlučnosti, fokusa i upornosti sam ostvario cilj i postao profesionalni fudbaler.

Za klub u kojem je ponikao vežu ga posebne emocije.

- Navijao sam za Ameriku Mineiro, to je klub koji je otkrio mene i brata i imamo posebnu naklonost prema njemu.

Bio je još tinejdžer kada je došao u Evropu.

- Otišao sam sa 19 godina u Bragu, u klub u kojem sam proveo 11 sezona i koji će zauvek biti u mom srcu. Dolazak u Portugal se dogodio brzo, san svakog fudbalera u Brazilu je da igra u Evropi. Provesti 11 godina u klubu nije 11 dana, ili meseci. To je veliki deo jedne lepe karijere i veoma sam srećan zbog istorije koju sam pisao sa tim klubom. Bio je plan da u Bragi ostanem šest meseci, a potom da pređem u Monako u januaru.

Mateus na utakmici Crvene zvezde i Leha (1:1) u kvalifikacijama za Ligu šampiona Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Monako, Junajted, Notingem i Zvezda

Tada su se desile i neke stvari na koje nije mogao da utiče.

- Imao sam ponudu Monaka koju je predsednik odbio. Odbio je i ponude Mančester junajteda i Notingem Foresta. Ipak, to ne vidim kao nešto negativno.

Dolazak u Crvenu zvezdu bio je najbolja moguća stvar.

- Ne mislim da sam najbolje momente imao u Bragi. Mislim da sam sada najbolji. Tokom prethodnih godina sam stekao uskustvo. Smatram da je najbolji trenutak sada. Na sadašnjost možete da utičete, a na prošlost – ne.

Holandija je bila epizoda koju bi voleo da zaboravi.

- Bilo je teško kada sam prelazio u Ajaks. Već sam imao jaku vezu sa navijačima. Braga mi je bila druga kuća. Periodu Ajaksu je bio novo iskustvo, prilika da upoznam novu kulturu i drugačiju fudbalsku školu. Život u Holandiji je bio drugačiji. Samo šest meseci sam bio tamo, ali bilo nam je teško da se adaptiramo. Bila je velika zima, sneg. U Beogradu je potpuno duga priča.

1/10 Vidi galeriju Mateus porodica Foto: Printskrin/Instagram

Srećan u Srbiji i Beogradu

Kada je dobio ponudu od Crvene zvezde, nije se mnogo premišljao.

- Zvezdu sam izabrao zato što je veliki klub, sa bogatom istorijom, i zato što se stalno bori za trofeje. Video sam to kada sam igrao protiv Zvezde. Kada sam dobio priliku da obučem Zvezdin dres nisam oklevao. Moja porodica je veoma srećna ovde to mi je najvažnije. Ako su oni dobro i ja sam. Bog me je poslao u Beograd.

Porodica je njegov stub i oslonac. Suprugu je upoznao u Bragi, gde mu se rodilo četvoro dece.

- Mi smo porodični ljudi, ne volimo velike avanture, ali prija nam da prošetamo gradom. Saobraćaj je ponekad gust i ima dosta gužve, ali to je normalno za veliki grad. Fotografišem se sa navijačima, osetim tu ljubav. I to mi prija. Želim da ostavim veliki trag u Zvezdi.

Mateus na medija deju FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Ćevapi i pljeskavice

Srpska hrana je neizbežna tema za svakog stranca.

- Probao sam kupus salatu, ćevape i pljeskavicu. Hrana mi se dopada, dobro je začinjena. Slobodno vreme provodim sa porodicom. Često idemo na bazen. Nekad supruga i ja trčimo, kada su deca u vrtiću. Istčimo oko šest kilometara. To nam je postala rutina.

Košarka je njegova velika ljubav.

- Sportista sam i volim sport. Moja deca vole košarku i kada god mogu vodim ih na utakmice da podrže Zvezdu. Već imaju dresove i loptu, i veoma su srećni.

Jago dos Santosu dresu Mateusa, golmana Crvene zvezde Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Jago je brat, a košarka ljubav

Gotovo je nezamislivo da se Mateus ne pojavi na utakmicama košarkaškog kluba.

- Video sam da je Jago takođe Brazilac. Poslao sam mu poruku, otišli smo na večeru i od tad se družimo. Drago mi je što ovde imam zemljaka, brata. Verujem da će klub napraviti rezultat u Evroligi. Atmosfera je neverovatna, navijači pevaju stalno. Pokušavam da naučim pesme, iako je jezik težak. Pevam koliko mogu da bi i moja deca naučila od mene.

Atmosfera na utakmicama Crvene zvezde je neverovatna.

- Navijači su strastveni. Zaista su nam 12. igrač i mnogo nam znače. Volim posle meča da ih pozdravim. Ne razumem sve reči tih pesama, ali osetim podršku.

Mateus na košarkaškoj utakmici Crvene zvezde Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Driblinzi i rizik

Otkrio je i nešto o sebi.

- Na terenu delujem ozbiljno, jer sam fokusiran i želim da ulijem sigurnost saigračima. Van terena sam opušten i veseo.

Nije mu strano da se poigra sa loptom, iako je golman.

- U Brazilu smo navikli da igramo fudbal na ulici i zato imamo i taj stil da driblamo. Međutim, to je rizično malo. Tako da prepuštam mojim saigračima da driblaju. Moj talenat je da budem golman - objasnio je Mateus.