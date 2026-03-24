Međunarodni fudbalski institut CIES, sa sedištem u švajcarskom Nojšatelu uradio je istraživanje vezano za igrače do 20 godina u Evropi koji imaju najviše kreiranih šansi u seniorskom fudbalu za region Istočne Evrope.

Među deset najboljih je i prvotimac Čukaričkog Filip Matijašević, koji se nalazi na visokoj četvrtoj poziciji, sa sjajnim indeksom u ovoj kategoriji – 1,39. Ispred njega su samo prvotimac Crvene zvezde Vasilije Kostov (2,53), David Pejičić iz slovenačkog Maribora (1,81) i Hunor Nemet iz mađarskog tima MTK Budimpešta (1,41).

Matijašević, koji se nedavno našao zajedno sa Slobodanom Tedićem i na spisku „A“ reprezentacije i koji je proveo nekoliko dana na treninzima pod komandom Veljka Paunovića u Staroj Pazovi, jedan je od najstandardnijih prvotimaca Čukaričkog ove sezone, a kako vreme odmiče momak koji je napunio 18 godina 4. marta igra sve bolje.

Ove sezone ofanzivni vezista odigrao je 27 utakmica, postigao je četiri gola, ima i jednu asistenciju. Bio je strelac pogotka u nedavnoj pobedi Čukaričkog u derbiju 28. kola Super lige Srbije protiv Železničara na Banovom brdu. Matijašević je dobio i poziv selektora Milana Stegnjaića za nastup u prijateljskim mečevima protiv Slovačke, ali je morao da otkaže zbog povrede.

„Tri igrača su posebno ove sezone skrenula pažnju na sebe. To je Slobodan Tedić, koji igra sjajno, imao je ponudu austrijskog Šturma, ali poslednjeg dana prelaznog roka nije prešao tamo. Ali, i dvojica vrlo maldih igrača, Uroš Miladinović, koji se našao na spisku mlade reprezentacije Srbije, kao i Filip Matijašević, koji je pokazao ogroman potencijal, a i ovi podaci CIES-a to potkrepljuju. Ne bi bilo iznenađenje da sva trojica naprave velike transfere u narednom prelaznom roku“, istakao je tehnički direktor kluba Goran Grkinić.

