Značajna finansijska pomoć uplažena je na račune FSS i KSS od strane Vlade Republike Srbije. Iz budžetske rezerve uplaćeno je ukupno 528.750.000 dinara na pomenuta dva računa, a najveći deo otišao je ka FSS gde je leglo 293.750.000.

Prvobitni budžet FSS za ovu godinu iznosio 72 miliona dinara, što znači da je ovom jednom uplatom savez dobio višestruko veća sredstva od planiranih, a kao zvaničan razlog u Službenom glasniku navedeno je "obezbeđivanje finansijske pomoći".

Očekivalo se i verovalo da će deo novca koji je FSS dobio otići na račun FK Partizan kom su potrebna sredstva kako bi prošao UEFA monitoring, te osigurao licencu za takmičenje u Evropi naredne sezone.

Ipak, prvi čovek FK Partizan, Rasim Ljajić, tvrdi kako je ovaj novac ide direktno Fudbalskom savezu Srbije, a ne Partizanu.

- Taj novac nije namenjen Fudbalskom klubu Partizan, nego direktno Fudbalskom savezu Srbije - istakao je Ljajić za SK.

Da li će FSS na neki način pomoći Partizanu pred UEFA monitoring, ostaje da se vidi.

Sa druge strane, KSS je dobio 235 miliona dinara.

Ova informacija zvanično je potvrđena u izdanju Službenog glasnika od 20. marta 2026. godine

