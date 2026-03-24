Unazad nekoliko dana mediji iz Hrvatske ne prestaju da pišu o podelama unutar navijačke organizacije Torcida Split.

Navijači Hajduka, tačnije njihova podgrupa iz Zagreba, imala je kontakt sa Grobarima, tifozima Partizana, što je u Hrvatskoj ne samo među navijačima, već i u medijima shvaćeno kao nacionalna izdaja.

Torcida Split, bakljada na utakmici

Snimljeno užasno nasilje

Prema pisanju portala "24 sata" iz Zagreba, doduše nezvaničnim saznanjima, policija iz Hrvatske počela je da istražuje audio snimak koji su vodili pripadnici Torcide i Grobara.

- Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne sme videti, da je ikad bila Torcida Zagreb - čuje se na šokantnom snimku koji se širi društvenim mrežama i koju zbog brutalnosti mediji ne mogu da objave.

Dalje, na snimku se čuje kako neko brenerom pali nogu muškarca u bokserkama koji izgleda kao da je bez svesti.

Prozivka Splićana od strane BBB

Nedavno su na utakmici Dinama i Lokomotive na stadionu "Maksimir" navijači tog kluba BBB podigli transparent "Tko to ovde peva?" i "Torcida Beograd". Tada se nije znalo o čemu se radi. Ali, u navijačkim krugovima vrlo se brzo proširila priča da je nedavno u Zagrebu pretučen jedan od istaknutijih članova Torcide.

Njega su prvo uhvatili navijači Dinama i pronašli mu navodno u telefonu, pisane i audio poruke koje je razmenjivao sa navijačima Partizana Grobarima.

Poverljive informacije davao Grobarima

Dalje, portal "24 sata" piše da je pripadnik Torcide nadvodno Grobarima delio poverljive informacije o kretanju i planovima vlastite grupe, te pogrdnim rečima vređao svoje članove, pa čak i prijateljsku grupu "No Name Boys", simpatizere Benfike.

Posle toga, sačekušu navijaču Hajduka iz Zagreba napravila je splitska Torcida koja je odmah raspustila zagrebački ogranak koji postoji 35 godina. Na snimku koji se širi društvenim mrežama, čovek koji brenerom pali tetovažu ima dalmatinski naglasak.

Kurir sport/24 sata