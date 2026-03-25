Nema sumnje, Lamin Jamal iz Barselone, najtraženiji je fudbaler na svetu.

Svesni su toga u rukovodstvu Barse, bez obzira što su u maju potpisali ugovor sa Jamalom do 2031. i koliko toliko se osigurali godišnjom platom od 9.000.000 evra.

Lamin Jamal prilikom potpisivanja ugovora sa Barselonom Foto: MANAURE QUINTERO / AFP / Profimedia

Arapi dreše kesu

Nije tajna da PSŽ po svaku cenu želi da dovede Lamina Jamala. Bogati vlasnici kluba iz Pariza iz Katara i ranije su opsedali momka iz Barselone, ali nisu uspeli da ga dovedu.

Sada je PSŽ spreman da ide do krajnih granica, da sruši sve limite, jer je spremio neevrovatnih 350.000.000 evra za transfer Lamina Jamala. Iako je klub iz Pariza poznat po velikoj potrošnji, ovakav potez bi predstavljao ozbiljan presedan u svetu fudbala.

Lamin Jamal Lamine Jamal Foto: Printskrin/Instagram

Momak se priprema za Srbiju

Sportski menadžment i uprava PSŽ vide Lamina Jamala kao glavnu zvezdu u svom novom sportskom projektu koji spremaju za naredne godine. Poznato je da se as Barselone kao izrazito mlad igrač već postavio u samom vrhu evropskog fudbala. Bez obzira na sve priče i pisanja, mladi fudbaler je miran, nalazi se na okupljanju reprezentacije Španije i sprema se za utakmicu protiv Srbije 27. marta u Viljarealu. Doduše, nije trenirao punim intenzitetom. Da li zbog neke povrede, ili interesovanja PSŽ?

Iako se iznos od 350 miliona evra čini nestvarnim, Jamalova vrednost na tržištu potkrepljena je njegovim učinkom. Sa više od 150 zvaničnih utakmica, svojim golovima i asistencijama Lamin spada među najveće talente svoje generacije. Ovo nije prvi pokušaj PSŽ da ga dovede.

Lamin Jamal juriša na gol Rajo Valjekana Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia

Finansijskoj krizi Barselone nema kraja

Kao što je poznato, Barselona se godinama unazad bori sa finansijskim poteškoćama. Međutim, predsednik kluba Đoan Laporta u više navrata je objasnio, da ni po koju cenu ne želi da se odrekne svog najvrednijeg igrača. Problem nije samo finansijske, već i sportske prirode. Gubitak Jamala značio bi rušenje ključnog dela sadašnjeg projekta koji sa klupe vodi trener Hansi Flik.

Ipak, ponuda ovakvih razmera mogla bi naterati klub na preispitivanje ranije odluke. U vreme kada je finansijska stabilnost prioritet, iznos od 350 miliona evra bio bi više nego primamljiv za bilo koji klub, a posebno za Barselonu, koja i dalje oseća posledice lošeg upravljanja u protekoj deceniji.

Za Nejmara je PSŽ iskeširao čak 222 miliona evra Foto: Printskrin/Instagram

Pada rekord Nejmara

Samo da podsetimo, PSŽ i Barselona su napravili najveći transfer u istoriji fudbala. U leto 2017. godine Parižani su platili za Nejmara neverovatnih 222.000.000 evra za Brazilca, što je i danas rekordan transfer u svetu fudbala.

I tada su ljudi iz PSŽ godinama opsedali Brazilca nepristojnim ponudama, ali i Barselonu, koja je na kraju prihvatila da proda svoju zvezdu, doduše ne najveću jer je taj status u klubu tada imao Lionel Mesi.