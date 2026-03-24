Slušaj vest

Veliki skandal drma fudbal u Češkoj.

Policija u toj zemlji uhapsila je 47 ljudi koji su osumnjičeni za nameštanje fudbalskih utakmica, preneo je tamošnji portal "iSport".

Lišeni slobode su pojedini igrači, sudije i funkcioneri, a predsednik Fudbalskog saveza Češke, David Trunda, izneo je detalje slučaja.

- Ovo je rezultat trogodišnje istrage i saradnje sa policijom koja traje već dugo. Fudbalski savez je bio inicijator čitavog slučaja - rekao je on, pa dodao:

- Čak 99 odsto slučajeva odnosi se na taj deo zemlje i obuhvata desetine ljudi, igrače, funkcionere, sudije i klubove, od prve do četvrte lige, uključujući i omladinske selekcije.

David Trunda Foto: Šimánek Vít / ČTK / Profimedia

Iz Nacionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala takođe su potvrdili da je akcija u toku.

- Naše odeljenje danas sprovodi krivični postupak. Sve informacije biće dostupne preko Višeg javnog tužilaštva u Olomoucu - izjavio je portparol NCOZ Jaroslav Ibehej.

Navodno su u celu priču uključeni i Europol i Interpol, a sve je rezultat višegodišnje međunarodne istrage. Sam vrh Fudbalskog saveza Češke nije pod istragom.

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport