BURA U SVETU FUDBALA - UHAPŠENO 47 OSOBA ZBOG NAMEŠTANJA! Lišeni slobode igrači, sudije, funkcioneri... "Ovo je rezultat trogodišnje istrage!"
Veliki skandal drma fudbal u Češkoj.
Policija u toj zemlji uhapsila je 47 ljudi koji su osumnjičeni za nameštanje fudbalskih utakmica, preneo je tamošnji portal "iSport".
Lišeni slobode su pojedini igrači, sudije i funkcioneri, a predsednik Fudbalskog saveza Češke, David Trunda, izneo je detalje slučaja.
- Ovo je rezultat trogodišnje istrage i saradnje sa policijom koja traje već dugo. Fudbalski savez je bio inicijator čitavog slučaja - rekao je on, pa dodao:
- Čak 99 odsto slučajeva odnosi se na taj deo zemlje i obuhvata desetine ljudi, igrače, funkcionere, sudije i klubove, od prve do četvrte lige, uključujući i omladinske selekcije.
Iz Nacionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala takođe su potvrdili da je akcija u toku.
- Naše odeljenje danas sprovodi krivični postupak. Sve informacije biće dostupne preko Višeg javnog tužilaštva u Olomoucu - izjavio je portparol NCOZ Jaroslav Ibehej.
Navodno su u celu priču uključeni i Europol i Interpol, a sve je rezultat višegodišnje međunarodne istrage. Sam vrh Fudbalskog saveza Češke nije pod istragom.
BONUS VIDEO: