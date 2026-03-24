Fudbaleri Partizana narednih dana boraviće u Crnoj Gori, gde će igrati prijateljske utakmice.

Crno-beli su iskoristili reprezentativnu pauzu, kako bi učestvovali na Memorijalnom turniru u čast nekadašnjeg fudbalera Partizana Andrije Delibašića.

Igra se njemu u čast - Andrija Delibašić preminuo je prošle godine

Da podsetimo, nekadašnji fudbaler Partizana Andrija Delibašić preminuo je prošle godine posle borbe sa opakom bolešću. Tada su čelnici Partizana zajedno sa upravama Budućnosti i Sutjeske dogovorili odigravanje turnira, u čast fudbalera koji je nosio dres sva tri kluba.

Kompletan prihod od prodatih ulaznica sa turnira biće uplaćen kao pomoć omladinskoj školi nikšićke Sutjeske u kojoj je Andrija Delibašić napravio prve fudbalske korake. Turnir počinje u sredu 25. maja, od 18.00 časova, uz direktan prenos na kanalu TV Arena sport 1. 

FK Partizan odlazak u Crnu Goru

Trener Srđan Blagojević u Crnu Goru poveo je sve fudbalere koje ima na raspolaganju, tačnije one koji nemaju obaveza u reprezentativnim selekcijama. Ko će sve igrati u Nikšiću, možete videti u galeriji.

Fudbaleri Partizana u prvenstvu Srbije zauzimaju treće mesto na tabeli Superlige sa 12 bodova manje od Crvene zvezde i jedan u odnosu na Vojvodinu.

