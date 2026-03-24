Slušaj vest

Fudbaleri Partizana narednih dana boraviće u Crnoj Gori, gde će igrati prijateljske utakmice.

Crno-beli su iskoristili reprezentativnu pauzu, kako bi učestvovali na Memorijalnom turniru u čast nekadašnjeg fudbalera Partizana Andrije Delibašića.

Andrija Delibašić preminuo je prošle godine

Da podsetimo, nekadašnji fudbaler Partizana Andrija Delibašić preminuo je prošle godine posle borbe sa opakom bolešću. Tada su čelnici Partizana zajedno sa upravama Budućnosti i Sutjeske dogovorili odigravanje turnira, u čast fudbalera koji je nosio dres sva tri kluba.

Kompletan prihod od prodatih ulaznica sa turnira biće uplaćen kao pomoć omladinskoj školi nikšićke Sutjeske u kojoj je Andrija Delibašić napravio prve fudbalske korake. Turnir počinje u sredu 25. maja, od 18.00 časova, uz direktan prenos na kanalu TV Arena sport 1.

1/7 Vidi galeriju FK Partizan odlazak u Crnu Goru Foto: Www.partizan.rs

Trener Srđan Blagojević u Crnu Goru poveo je sve fudbalere koje ima na raspolaganju, tačnije one koji nemaju obaveza u reprezentativnim selekcijama. Ko će sve igrati u Nikšiću, možete videti u galeriji.

Fudbaleri Partizana u prvenstvu Srbije zauzimaju treće mesto na tabeli Superlige sa 12 bodova manje od Crvene zvezde i jedan u odnosu na Vojvodinu.