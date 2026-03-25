Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je da će odluka o budućnosti dvojice pozajmljenih fudbalera, Markusa Rašforda i Žoaa Kansela, biti doneta tek na kraju sezone.

"Razgovaraćemo na kraju sezone i videćemo šta će se desiti. Sada nije trenutak da govorimo 'hoću ovog, neću onog'. Sve je otvoreno“, rekao je nemački stručnjak, a prenela Marka.

Situacija oko dvojice igrača nije ista. Kada je reč o Rašfordu, uslovi su već definisani, dogovor sa Mančester junajtedom predviđa da Barselona može da ga otkupi za 30 miliona evra.

S druge strane, status Kansela je znatno komplikovaniji. Portugalski bek je pod ugovorom sa Al-Hilalom, koji, prema navodima medija, ne želi da ga pusti za manje od 15 miliona evra, iako mu ugovor ističe za godinu dana.

U Barseloni nisu spremni da plate tu sumu i nadaju se da bi igrač mogao da izvrši pritisak na klub iz Saudijske Arabije kako bi smanjio obeštećenje ili čak sam raskinuo ugovor. Kanselo je ranije više puta isticao privrženost katalonskom klubu, a već je pristao i na smanjenje plate kako bi ponovo zaigrao na "Kamp Nou".

U poslednjim nedeljama Kanselo je izborio mesto u startnoj postavi, koristeći povrede saigrača Žila Kundea i Alehandra Baldea. Njegove partije zadovoljavaju stručni štab, a u drugom mandatu u Barseloni upisao je 12 nastupa, uz jedan gol i četiri asistencije.

Kurir sport / Beta

