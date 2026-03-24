NESVAKIDAŠNJA SCENA NA MARAKANII! Pas ukrao šou navijačima Crvene zvezde, ovaj ljubimac je glavna tema na internetu
Subotnje veče na stadionu Rajko Mitić donelo je sve ono što se od Crvene zvezde i Radničkog iz Niša i očekuje: tenziju, strast, glasno navijanje i vrelu atmosferu. Ipak, uprkos velikim očekivanjima i dešavanjima na terenu, jedno „biće“ uspelo je da ukrade šou i postane glavna tema večeri - pas je završio među vatrenim navijačima.
Nesvakidašnje
Naime, jedan od pristalica crveno-belih odlučio je da na utakmicu povede svog kućnog ljubimca, što je u startu izazvalo znatiželjne poglede, a ubrzo i oduševljenje svih prisutnih. U pitanju je pas rase pitina, snažnog izgleda, ali očigledno jakog temperamenta, koji se savršeno uklopio u atmosferu na tribinama.
Zanimljiva scena
Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da pas nije bio samo „posmatrač“ već, kako tvrde očevici, a i vidi na snimku koji uveliko kruži mrežama, ravnopravan član navijačke ekipe. Dok su se sa tribina orile pesme Delija, pas je reagovao na buku, skakao, gledao ka terenu i delovao kao da u potpunosti učestvuje u navijanju.
„Bio je uz vlasnika sve vreme, ali kao da je razumeo šta se dešava. Kad krene pesma on skače, kad se viče i on se uznemiri. Neverovatno“, rekao je jedan od navijača koji se zatekao u blizini.
Vrlo brzo, snimci i fotografije ovog neobičnog navijača počeli su da kruže društvenim mrežama. Komentari su se nizali od oduševljenja do šaljivih opaski da „Zvezda ima i četvoronožne Zvezdaše“. Neki su ga već proglasili i „najvernijim navijačem večitog derbija“.
Pravi navijač
Posebno je zanimljivo što je pas, uprkos buci, bakljama i ogromnoj gužvi, ostao pribran i uz svog vlasnika, što je dodatno izazvalo simpatije. Mnogi su istakli da takva scena nije česta. U prilog tome svedoči i fotografija koju nam je dosatvio čitalac, a na kojoj se vidi kako pas pomno posmatra situaciju na trenu dok sedi u krilu svog gazde.
Internet je, očekivano, „eksplodirao“. Fotografije pitine u crno-belom okruženju deljene su na hiljade puta, a korisnici su joj davali nadimke, pravili mimove i šalili se da je „novi talisman Delija“.
Pravi pobednik
I dok su se analize utakmice nastavile u sportskim emisijama, mnogi su se složili da je pravi pobednik večeri upravo ovaj neobični navijač. Njegovo prisustvo unelo je dozu humora i topline u inače napetu atmosferu utakmice koja se završila pobedom za crveno-bele.
Na kraju, subota na Marakani ostaće upamćena ne samo po fudbalu, već i po psu koji je pokazao da ljubav prema klubu ne poznaje granice pa čak ni one između ljudi i njihovih četvoronožnih prijatelja.