Slušaj vest

Subotnje veče na stadionu Rajko Mitić donelo je sve ono što se od Crvene zvezde i Radničkog iz Niša i očekuje: tenziju, strast, glasno navijanje i vrelu atmosferu. Ipak, uprkos velikim očekivanjima i dešavanjima na terenu, jedno „biće“ uspelo je da ukrade šou i postane glavna tema večeri - pas je završio među vatrenim navijačima.

Nesvakidašnje

Naime, jedan od pristalica crveno-belih odlučio je da na utakmicu povede svog kućnog ljubimca, što je u startu izazvalo znatiželjne poglede, a ubrzo i oduševljenje svih prisutnih. U pitanju je pas rase pitina, snažnog izgleda, ali očigledno jakog temperamenta, koji se savršeno uklopio u atmosferu na tribinama.

Pas ukrao šou navijačima Zvezde Izvor: Kurir

Zanimljiva scena

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da pas nije bio samo „posmatrač“ već, kako tvrde očevici, a i vidi na snimku koji uveliko kruži mrežama, ravnopravan član navijačke ekipe. Dok su se sa tribina orile pesme Delija, pas je reagovao na buku, skakao, gledao ka terenu i delovao kao da u potpunosti učestvuje u navijanju.

„Bio je uz vlasnika sve vreme, ali kao da je razumeo šta se dešava. Kad krene pesma on skače, kad se viče i on se uznemiri. Neverovatno“, rekao je jedan od navijača koji se zatekao u blizini.

Vrlo brzo, snimci i fotografije ovog neobičnog navijača počeli su da kruže društvenim mrežama. Komentari su se nizali od oduševljenja do šaljivih opaski da „Zvezda ima i četvoronožne Zvezdaše“. Neki su ga već proglasili i „najvernijim navijačem večitog derbija“.

1/5 Vidi galeriju Crvena Zvezda navijači Foto: Printskrin, Nemanja Nikolić, Aleksandar Jovanović Cile

Pravi navijač

Posebno je zanimljivo što je pas, uprkos buci, bakljama i ogromnoj gužvi, ostao pribran i uz svog vlasnika, što je dodatno izazvalo simpatije. Mnogi su istakli da takva scena nije česta. U prilog tome svedoči i fotografija koju nam je dosatvio čitalac, a na kojoj se vidi kako pas pomno posmatra situaciju na trenu dok sedi u krilu svog gazde.

Internet je, očekivano, „eksplodirao“. Fotografije pitine u crno-belom okruženju deljene su na hiljade puta, a korisnici su joj davali nadimke, pravili mimove i šalili se da je „novi talisman Delija“.

Pravi pobednik

I dok su se analize utakmice nastavile u sportskim emisijama, mnogi su se složili da je pravi pobednik večeri upravo ovaj neobični navijač. Njegovo prisustvo unelo je dozu humora i topline u inače napetu atmosferu utakmice koja se završila pobedom za crveno-bele.

Na kraju, subota na Marakani ostaće upamćena ne samo po fudbalu, već i po psu koji je pokazao da ljubav prema klubu ne poznaje granice pa čak ni one između ljudi i njihovih četvoronožnih prijatelja.