UZNEMIRUJUĆI VIDEO! POJAVIO SE SNIMAK MUČENJA NAVIJAČA HAJDUKA: Skinuli ga u bokserice, pa mu palili tetovažu na nozi! Horor scene u komšiluku lede krv u žilama
Već nekoliko dana hrvatski mediji konstantno pišu o podelama unutar navijačke organizacije Torcida Split.
Navijači Hajduka, tačnije njihova podgrupa iz Zagreba, imala je kontakt sa Grobarima, navijačima Partizana, što je u Hrvatskoj ne samo među navijačima, već i u medijima shvaćeno kao nacionalna izdaja.
Pojavio i uznemirujući snimak na kojem se vidi kako jednom navijaču pale tetovažu na nozi.
Tamošnji mediji pišu a su pripadnici BBB u njegovom telefonu pronašli sporne poruke, u kojima navodno sarađuje sa navijačima Partizana, pa čak i obećava da će im dostavljati fotografije same grupe. Uz to, pojavile su se i prepiske u kojima, prema tim navodima, proziva i pojedine članove sopstvene navijačke
Na video-zapisu se jasno uočava muškarac u donjem vešu, koji deluje kao da je bez svesti, dok mu druga osoba prinosi plamen i pali nogu, što je izazvalo šok u javnosti.
- Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno j****o smeće i ti to ne zaslužuješ ikada više biti. Mi ovo palimo i tu se ne sme videti da je ikada bila Torcida Zagreb - čuje se snimku.
Uznemirujući snimak možete da pogledate OVDE.