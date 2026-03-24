Već nekoliko dana hrvatski mediji konstantno pišu o podelama unutar navijačke organizacije Torcida Split.

Navijači Hajduka, tačnije njihova podgrupa iz Zagreba, imala je kontakt sa Grobarima, navijačima Partizana, što je u Hrvatskoj ne samo među navijačima, već i u medijima shvaćeno kao nacionalna izdaja.

Pojavio i uznemirujući snimak na kojem se vidi kako jednom navijaču pale tetovažu na nozi.

Tamošnji mediji pišu a su pripadnici BBB u njegovom telefonu pronašli sporne poruke, u kojima navodno sarađuje sa navijačima Partizana, pa čak i obećava da će im dostavljati fotografije same grupe. Uz to, pojavile su se i prepiske u kojima, prema tim navodima, proziva i pojedine članove sopstvene navijačke

Na video-zapisu se jasno uočava muškarac u donjem vešu, koji deluje kao da je bez svesti, dok mu druga osoba prinosi plamen i pali nogu, što je izazvalo šok u javnosti.

- Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno j****o smeće i ti to ne zaslužuješ ikada više biti. Mi ovo palimo i tu se ne sme videti da je ikada bila Torcida Zagreb - čuje se snimku.

