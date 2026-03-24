Fudbalska reprezentacija Francuske će dobiti novog selektora. Zinedin Zidan je, prema navodima iz te zemlje, postigao usmeni dogovor da preuzme selektorsku funkciju.

Bivši trener Real Madrid trebalo bi da nasledi Didijea Dešana po završetku Svetskog prvenstva u Severnoj Americi. Zidan je bez angažmana još od 2021. godine, kada je drugi put napustio klupu španskog velikana.

Prvi čovek FS Francuske, Filip Dijalo, potvrdio je da je pitanje novog selektora praktično rešeno. Iako je Dešan maksimalno fokusiran na predstojeći Mundijal, iza kulisa je već pripremljena tranzicija nakon turnira.

Dijalo je ranije bio oprezan kako ne bi narušio autoritet aktuelnog selektora, ali njegove poslednje izjave jasno ukazuju da plan već postoji, a očekivano, u centru pažnje je upravo Zidan. Kako prenosi "Le Parisien", usmeni dogovor je već postignut.