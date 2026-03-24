Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Francuske će dobiti novog selektora. Zinedin Zidan je, prema navodima iz te zemlje, postigao usmeni dogovor da preuzme selektorsku funkciju.

Bivši trener Real Madrid trebalo bi da nasledi Didijea Dešana po završetku Svetskog prvenstva u Severnoj Americi. Zidan je bez angažmana još od 2021. godine, kada je drugi put napustio klupu španskog velikana.

Zinedin Zidan Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia

Prvi čovek FS Francuske, Filip Dijalo, potvrdio je da je pitanje novog selektora praktično rešeno. Iako je Dešan maksimalno fokusiran na predstojeći Mundijal, iza kulisa je već pripremljena tranzicija nakon turnira.

Dijalo je ranije bio oprezan kako ne bi narušio autoritet aktuelnog selektora, ali njegove poslednje izjave jasno ukazuju da plan već postoji, a očekivano, u centru pažnje je upravo Zidan. Kako prenosi "Le Parisien", usmeni dogovor je već postignut.

Ne propustiteFudbalZIDAN OTKRIO ŠTA MU JE SAN: Legendarni as se vraća trenerskom poslu...
profimedia0818737413.jpg
FudbalOTAC ZA FRANCUSKU, SIN ZA ALŽIR: Zidanov sin promenio državljanstvo
profimedia0504871809.jpg
FudbalNAJKONTROVERZNIJI POTEZ U ISTORIJI FUDBALA! Prava istina o najvećem skandalu u istoriji finala SP: Zašto je Zidanu tog dana pao mrak na oči?
h-00768102.jpg
FudbalSELEKTOR TRIKOLORA PREDLOŽIO LEGENDU: Dešan zna ko će ga naslediti na klupi Francuske
profimedia0744643596.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot