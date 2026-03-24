Fudbaler Napolija Romelu Lukaku neće igrati za reprezentaciju Belgije u prijateljskim utakmicama u SAD-u kako bi se posvetio oporavku i pripremi fizičke forme.
LUKAKU NA OPORAVKU: Belgija bez napadača u prijateljskim utakmicama
Belgijanac, koji je poslednjih meseci odsutan zbog povrede zadnje lože i nedostatka minuta u dresu Napolija, odlučio je da iskoristi reprezentativnu pauzu za rad na kondiciji, saopštila je Belgijska fudbalska federacija.
Ranije su zbog povreda sa spiska Belgije otpali i vezista Hans Vanaken iz Klub Briža i krilo Leandro Trosard iz Arsenala.
Belgija će igrati prijateljski meč protiv Sjedinjenih Američkih Država u Atlanti u subotu, a tri dana kasnije sledi duel sa Meksikom u Čikagu.
(Beta)
