Ebereči Eze ipak je teže povređen i pauziraće nekoliko nedelja.

Eze je propustio finale Liga kupa protiv Mančester sitija zbog povrede lista, a detaljni lekarski pregledi utvrdili su da će on u najboljem slučaju morati da pauzira minimum mesec dana. Postoji bojazan da bi Eze mogao da pauzira i do šest nedelja, što znači da će propustiti ključne utakmice u borbama za preostale trofeje - Premijer lige, Lige šampiona i FA kupa.

Ukoliko Eze bude pauzirao mesec dana, propustiće i gostovanje Mančester sitiju u Premijer ligi, ali i prethodno dvomeč sa Sportingom iz Lisabona, te mečeve sa Sautemptonom u FA kupu i ligaški sa Bornmutom.

Foto: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images / Sipa USA / Profimedia

Ne treba zaboraviti da na je na toj istoj poziciji već nekoliko sedmica van stroja Martin Odegard, ali se očekuje da kapiten bude spreman posle martovske pauze i da će biti na raspolaganju baš u ovom periodu bez Ezea.

Takođe, ne treba zaboraviti da je odavno van stroja Mikel Merino, koji će najverovatnije propustiti ostatak sezone.

Arsenal je lider Premijer lige sa čak devet bodova više od Mančester sitija, koji doduše ima i meč manje, a takođe i dočekuje "tobdžije" 19. aprila.

