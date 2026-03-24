Selektor Murat Jakin doživeo je udarac pred Svetsko prvenstvo, potencijalno pojačanje, Kameron Puertas, neće moći da nastupa za nacionalni tim Švajcarske najmanje do 2029. godine.

Problem je, kako se navodi, njegova krivična evidencija. Fudbaler Verdera imao je saobraćajne prekršaje – 2017. mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola, a uhvaćen je da vozi pre isteka kazne. Dve godine kasnije ponovo je kažnjen zbog korišćenja registarskih tablica svoje majke.

Kao rezultat, osuđen je za vožnju bez dozvole, što je ostavilo trag u kaznenoj evidenciji i otežalo proces njegove naturalizacije u Švajcarskoj.

Iako je zapis u evidenciji izbrisan u oktobru 2025. i Fudbalski savez Švajcarske očekivao pozitivan ishod, intervenisao je Savezni ured za migracije Švajcarske i doneo konačnu odluku.

Bez obzira na brisanje dosijea, Puertas će morati da sačeka deset godina od prekršaja, što znači da pravo na švajcarsko državljanstvo stiče tek 1. februara 2029.

"Veoma smo razočarani što se Kameronova naturalizacija za sada neće dogoditi", poručio je portparol Saveza Adrijan Arnold.