Lans je u saopštenju odbio pomeranje utakmice zakazane za 11. april na svom terenu, navodeći da bi francuska liga time bila "degradirana kako bi se izašlo u susret evropskim ambicijama određenih klubova".

Odluka francuske lige očekuje se u četvrtak. Liga je ranije izlazila u susret klubovima koji igraju u Evropi, a PSŽ-u je nedavno pomeren meč 26. kola protiv Nanta, zbog obaveza u osmini finala Lige šampiona protiv Čelsija.

Duel Lansa i PSŽ-a još je zanimljiviji jer se radi o derbiju prvoplasiranog i drugoplasiranog tima na tabeli. PSŽ ima bod više od Lansa, uz utakmicu manje.

Njihov međusobni duel predstavlja problem za aktuelnog šampiona Evrope, PSŽ, koji tri dana ranije (8. april) dočekuje Liverpul u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, a zatim tri dana kasnije (14. april) gostuje na Enfildu u revanšu.

PSŽ je kao razlog odlaganja utakmice naveo da uspeh francuskih klubova u Evropi koristi celokupnom francuskom fudbalu, posebno u pogledu Uefa koeficijenta, koji se računa na osnovu rezultata u Ligi šampiona, Ligi Evropa i Ligi konferencija.

Engleska je ove sezone imala rekordnih šest timova u Ligi šampiona zahvaljujući visokom koeficijentu. Francuska je imala tri direktna mesta, dok Nica kroz kvalifikacije nije uspela da izbori plasman u Ligu šampiona.

Lans ističe da imaju deseti u budžet u francuskoj ligi, daleko manji od velikih ulaganja PSŽ-a, i da bi manji igrački kadar bio pod pritiskom zgusnutog rasporeda. Lans bi prema rasporedu od 17. do 24. aprila trebalo da odigra tri utakmice, uključujući polufinale Kupa.

"Promena termina ove utakmice značila bi da Lans ne igra 15 dana, a zatim da ima mečeve svaka tri dana. Takav raspored ne odgovara ni planu sa početka sezone, niti resursima kluba koji ne može bez posledica da podnese takve promene", dodaje se u saopštenju.

Lans je jedinu titulu prvaka Francuske osvojio 1998. godine, dok PSŽ ima rekordnih 13 titula, uključujući i trofej iz prošle godine.

(Beta)