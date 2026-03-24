Nekadašnji trener Crvene zvezde, Miloš Milojević, bio je gost podkasta "2x45", gde je otvoreno pričao o svom periodu provedenom u Ljutice Bogdana.

Posebno se osvrnuo na rad sa Gelorom Kangom i Aleksandrom Pešićem, otkrivajući do sada nepoznate detalje iz svlačionice.

- Sa Kangom sam imao jako korektan odnos, bukvalno smo se dogovarali oko svega. Ljudi ga percepiraju drugačije, ali on uvek hoće da igra. Njemu nije bitno da li je protivnik Surdulica ili Monako, on će dati svojih 100 odsto. Pitanje je samo da li je to dovoljno. On ima drugi problem – teško ga je staviti u taktički zahtev. Po vokaciji je "osmica", ali se često spušta na poziciju "šestice". U domaćem prvenstvu dobije par faulova na autoritet, ali to u Evropi ne prolazi - rekao je Milojević.

Bivši trener crveno-belih je takođe istakao i fizičke slabosti koje su se kod Kange pojavile u završnoj fazi njegovog mandata na klupi Crvene zvezde.

- On je veoma kreativan igrač, ima dobar prekid i veliki volumen trčanja. Ipak, u periodu kada sam ja bio trener, on je već bio "u izlasku" i završavao je utakmice sa jako malo metara sprinta. Na evropskom nivou to jednostavno ne može da prođe.

Posebnu pažnju privukao je osvrt na tadašnjeg prvog napadača Aleksandra Pešića, kojeg je Milojević opisao kao nekog sa vrlo specifičnim karakterom.

- Šilja Pešić je izuzetno kvalitetan špic, ali je "razmažen" igrač. Morate dosta da se trudite oko njega, da mu ponavljate: "Ti si najbolji, ti si najlepši". Ja lično ne volim da mene hvale, pa možda imam tu lošu osobinu da ne znam to tako da radim sa drugima. On ima dobar karakter, ali moraš malo da mu "titraš" - iskren je Milojević.

Otkrio je i kako je protekao njihov zanimljiv susret u Nišu.

- Sreli smo se slučajno u Nišu, odakle je on, a i moja žena. Rekao mi je tada: "Šefe, u svemu ste bili u pravu, ja nisam bio u pravu". Odgovorio sam mu da su moje odluke bile najbolje za njega, a ne za mene. U trenutku kada smo otišli na 25 bodova razlike, rekao sam mu da hoću da igraju Mijatović i Rakonjac, da vidimo da li je Rakonjac nivo za Zvezdu. Iako sam znao da ja neću ostati u klubu, osećao sam odgovornost prema Zvezdi i tim igračima. Pešiću sam obećao da će igrati polufinale i finale Kupa, i on je na kraju dao dva gola protiv Čukaričkog u finalu.

Potom je pričao o disciplinskim merama koje je morao da sprovodi, a jednom je Kangu i Pešića izbacio sa treninga.

- Jeste, izbacio sam i Pešića i Kangu sa treninga, svakog po jednom. Nemam problem da me igrač pozove jednom godišnje i kaže: "Ja danas neću da treniram". Ne moraš da mi lažeš da ti je baba umrla ili da te žena ne pušta. Ali, kada dođeš na trening, imaš odgovornost da daš maksimum. Ako ne daš maksimum, kvariš trening za preostalih 20 igrača, a to je katastrofa - rekao je Milojević i dodao:

- Jednom je Kanga nešto počeo... Pomoćni trener Mića mu je rekao "hajde", a Kanga je reagovao neprimereno. Pošto je Mića miran i može dosta da istrpi, znao sam da je Kanga preterao i odmah sam ga sklonio. Sutradan je došao i rekao: "Kouč, izvini...". To je "man-management" – moraš da znaš odakle on potiče i šta je prošao u životu, ali pravila moraju biti ista za sve.