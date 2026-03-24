Trener Partizana sumirao utiske posle neverovatne pobede nad Asvelom.
PRVE REČI PENJAROJE POSLE TRILERA U ARENI: Važno je da pobedite kada tim ne igra dobro
Košarkaši Partizana slavili su nad Asvelom sa 79:78 u meču 33. kola Evrolige.
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle neverovatnog meča.
- To je zato što je važno dobiti utakmicu. Igrali smo dobru utakmicu, protiv dobrog tima. Asvel je igrao dobro, stvorio nam je puno problema. Mi smo imali mnogo problema u odbrani. Važno je da pobedite utakmicu kada tim ne igra dobro. Sutra je odmor, timu treba odmor. Pet utkamica u devet dana. Imaćemo vremena da pripremimo utkamicu protiv Valensije - rekao je Penjaroja posle meča.
Partizan - Asvel 24.3.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
