Garsija Plaza, koji je na mestu šefa stručnog štaba Sevilje zamenio Matijasa Almejdu, je sa španskim klubom potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine.

Poslednji klub u kom je Garsija Plaza radio kao trener bio je Alaves, čiju ekipu je vodio od maja 2022. do decembra 2024. godine, dok je ranije u karijeri, između ostalog, vodio i ekipe Majorke, Viljareala, Hetafea, Levantea i Elčea.

Ekipa Sevilje, čiji je kapiten srpski vezista Nemanja Gudelj, nije upisala pobedu ni u jednoj od svoje poslednje četiri utakmice u Primeri i zauzima 15. mesto na tabeli sa 31 bodom.

(Beta)

