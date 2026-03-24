Fudbalski klub Sevilja imenovao je Luisa Garsija Plazu za trenera prvog tima.
NEMANJA GUDELJ IMA NOVOG ŠEFA: Luis Garsija Plaza novi trener fudbalera Sevilje
Garsija Plaza, koji je na mestu šefa stručnog štaba Sevilje zamenio Matijasa Almejdu, je sa španskim klubom potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine.
Poslednji klub u kom je Garsija Plaza radio kao trener bio je Alaves, čiju ekipu je vodio od maja 2022. do decembra 2024. godine, dok je ranije u karijeri, između ostalog, vodio i ekipe Majorke, Viljareala, Hetafea, Levantea i Elčea.
Ekipa Sevilje, čiji je kapiten srpski vezista Nemanja Gudelj, nije upisala pobedu ni u jednoj od svoje poslednje četiri utakmice u Primeri i zauzima 15. mesto na tabeli sa 31 bodom.
