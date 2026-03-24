Slušaj vest

U video poruci na društvenim mrežama, Salah je potvrdio odlazak i emotivno se oprostio od kluba i navijača.

"Zdravo svima. Nažalost, došao je taj dan. Ovo je prvi deo mog oproštaja. Napustiću Liverpul na kraju sezone", otrkio je Salah.

Dodao je da nikada nije mogao da zamisli koliko će klub, grad i ljudi postati deo njegovog života.

1/14 Vidi galeriju Mohamed Salah Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Foxwell / AFP / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Iako je prošle godine potpisao novi ugovor koji ga vezuje za klub do 2027. godine, spekulacije o njegovoj budućnosti pratile su celu sezonu, posebno usled slabijih rezultata ekipe nakon osvajanja titule u Premijer ligi.

Situaciju je dodatno obeležio i sukob između Salaha i trenera Arnea Slota, kada je Egipćanin javno izjavio da se osećao kao da je "bačen pod autobus".