Egipatski fudbaler je odluku objavio putem društvenih mreža, čime je potvrdio kraj saradnje sa klubom u kojem je proveo najuspešniji deo karijere.

- Pozdrav svima, došao je i taj dan. Ovo je prvi deo mog oproštaja od Liverpula. Napustiću Liverpul na kraju sezone. Svoj oproštaj želim da počnem rečima da nikada nisam mogao da zamislim da će ovaj klub, ovi navijači i ovaj grad postati toliki deo mog života. Liverpul nije samo običan fudbalski klub. On je strast, istorija, poseban duh i teško ga je opisati rečima onima koji nisu bili deo njega. Zajedno smo slavili pobede, osvojili smo najvažnije trofeje i borili smo se u najtežim trenucima. Želim da se zahvalim koji su bili deo ovog kluba tokom mog perioda ovde, posebno mojim saigračima i navijačima. Nemam dovoljno reči za podršku koju su mu pružali tokom najboljeg perioda mog života i bili uz mene u najtežim trenucima. to im nikada neću zaboraviti. Oproštaji nikada nisu laki, dali ste mi najbolje dane mog života. Uvek ću biti jedan od vas. Ovaj klub će uvek biti deo mene i moje porodice. Hvala vam na svemu, jer zahvaljujući svima vama, nikada neću hodati sam - poručio je Salah.

Kako je došao u Liverpul?

Salah je u Liverpul stigao 2017. godine i tokom boravka na "Enfildu" postao jedan od ključnih igrača tima, učestvujući u osvajanju domaćih i evropskih trofeja.

Seniorsku karijeru započeo je 2010. godine u rodnom gradu, i to u egipatskom prvoligašu El Mokavlon, a nakon toga prešao u švajcarski Bazel. Već u prvoj sezoni u Švajcarskoj proglašen je najboljim mladim igračem.

Njegov talenat privukao je čelnike engleskog prvoligaša Čelsija, koji mu je ponudio ugovor u vrednosti od 11 miliona funti. Međutim, vrlo brzo je pozajmljen italijanskim klubovima Fiorentini i Romi. U Romi je dobio veću minutažu, te je poveo tim na vrh tabele Serije A.

Nakon toga Liverul je odlučio da mladog Egipćanina vrati u Englesku ponudivši mu ugovor vredan 39 miliona funti. Usavršio je svoju igru, te sa pozicije krila potpuno prešao u zonu napada i brzo postao jedna od najvećih zvezda u Liverpulu. To dokazuje i činjenica da je postao prvi igrač koji je tri meseca zaredom proglašavan najboljim igračem meseca u Premier Ligi.

Rekordan transfer Liverpula

U junu 2017. godine Salah je postigao dogovor s Liverpulom. Klub s Enfilda kupio je Rominog napadača za rekordnih 39 miliona funti i time oborio sopstveni rekord. Roberto Firmino ustupio mu je broj 11, a on je izabrao broj devet.

Tako je Salah i zvanično postao deo ekipe Jirgena Klopa (Jurgen Klopp). Debitovao je 12. avgusta u remiju protiv Vatforda, a 10 dana posle postigao je svoj prvi gol za Liverpul. Nekoliko dana posle dao je gol i Arsenalu, a njegov klub je slavio sa ubedljivih 4:0.

Navijači Liverpula proglasili su ga igračem meseca avgusta. 17. oktobra Liverpul je savladao Maribor rezultatom 7:0, a dva gola postigao je egipatski napadač. Mesec dana kasnije postigao je gol u meču protiv svog bivšeg kluba Čelsija, ali je odbio da ga proslavi iz poštovanja prema klubu, igračima i navijačima, kao i zbog poštovanja prema žrtvama napada na džamiju u Severnom Sinaju.

Mo provučen "kroz blato"

Čak i pre Salahovih komentara posle remija sa Lidsom, javljale su se prve sumnje u njegovu budućnost. Unutar Liverpula već je bila izražavana zabrinutost u vezi sa njegovim učinkom.

Salah nije jedini heroj Liverpula čije se vreme provedeno u klubu potencijalno okončalo javnim blaćenjem. U drugačijim kontekstima, slična sudbina zadesila je igrače kao što su Havijer Maskerano, Fernando Tores i Trent Aleksander-Arnold, dok su dresovi s prezimenom legendarnog Stivena Džerarda bile spaljivane na ulicama kad je bio na korak da pređe u Čelsi 2005. godine.

Mohamed Salah plače zbog Dioga Žota