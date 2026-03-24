Pojavili se uznemirujući snimci.
OGROMAN HAOS NAVIJAČA U CENTRU GRADA! GROBARI SE ŽESTOKO TUKLI NA ULICI! Letele baklje, huligani nosili šipke i palice - ima povređenih! VIDEO
Iz Nikšića ove večeri stižu uznemirujuće scene. Došlo je do sukoba navijača Partizana i Sutjeske, a prema prvim informacijama ima i povređenih.
Masovna tuča izbila je u samom centru grada, a u fokusu su bili Grobari iz Nikšića.
Navijači Partizana
Prema navodima sa navijačkih stranica na društvenim mrežama, pristalice Partizana sukobile su se sa Vojvodama, navijačima Sutjeske.
Kako se vidi na dostupnim snimcima, u obračunu je korišćena i pirotehnika, dok su pojedini učesnici u rukama imali predmete nalik palicama i šipkama.
