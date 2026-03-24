Iz Nikšića ove večeri stižu uznemirujuće scene. Došlo je do sukoba navijača Partizana i Sutjeske, a prema prvim informacijama ima i povređenih.

Masovna tuča izbila je u samom centru grada, a u fokusu su bili Grobari iz Nikšića.

Vidi galeriju Navijači Partizana

Prema navodima sa navijačkih stranica na društvenim mrežama, pristalice Partizana sukobile su se sa Vojvodama, navijačima Sutjeske.

Kako se vidi na dostupnim snimcima, u obračunu je korišćena i pirotehnika, dok su pojedini učesnici u rukama imali predmete nalik palicama i šipkama.