Jezivu nesreću doživeo je igrač Galate Noa Lang u revanšu osmine finala Lige šampiona.

Noa Lang, jeziva povreda na utakmici protiv Liverpula

Holanđanin je u 81. minutu izgubio ravnotežu posle duela sa defanzivcem Liverpula, pa se, u pokušaju da ostane na nogama čvrsto uhvatio za reklamni panel, ali je pritom priklještio prst. Nesrećni fudbaler ostao je bez dela palca, pa je morao na hitnu operaciju!

Srećom, lekari su uspeli da mu sačuvaju prst.

Sada se i prvi put oglasio nakon incidenta.

Našalio se Holanđanin na svoj račun.

"Dešnjak sam, nije mi baš lako u toaletu, tuširanje i takve stvari, a ni igranje Plejstejšna mi ne ide, ali šta da se radi. I dalje je dobro pričvršćen", rekao je uz osmeh Lang.

Podsetimo, na pomenutoj utakmici Liverpul je slavio sa ubedljivih 4:0 i tako obezbedio plasman u četvrtfinale elitnog takmičenja.