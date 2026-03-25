Sergej Milinković-Savić vratio se u reprezentaciju Srbije, a po povratku u nacionalni tim dao je emotivan intervju za sajt FSS.

Milinković-Savić dobio je Zlatnu loptu FSS za 50 i više nastupa u nacionalnom timu, a intervju objavljen na sajtu Saveza prenosimo u celosti u nastavku teksta...

Postoje karijere koje se mere brojkama i one druge koje se prepoznaju po tragu koji ostavljaju. Put Sergeja Milinković-Savića pripada ovoj drugoj kategoriji. Od prvih koraka u mlađim selekcijama do statusa jednog od nosilaca igre A tima, njegova priča u dresu Srbije dobila je posebno priznanje – „Zlatnu loptu“ za 50 i više nastupa u dresu reprezentacije.

U trenutku kada se podvlači crta ispod svega što je prošlo, Milinković-Savić ističe da priznanje ima posebnu težinu, ne samo zbog učinka, već i zbog perioda koji je iza njega.

„Hvala svima koji su bili deo ovog puta. Posle dužeg i malo težeg vremena što je iza mene, Zlatna lopta će mi dati još snage, još motiva za nešto sledeće što će doći u narednim godinama. Veoma sam srećan zbog ovog priznanja.“

Emocija je utoliko veća kada se priseti samih početaka i prvih dana u Staroj Pazovi.

„Kad se setim svog prvog ulaska u Kuću fudbala u Staroj Pazovi, i da danas stojim ovde sa ovom Zlatnom loptom, sigurno da je to jedna velika stvar.“

Kao i kod većine velikih igrača, i kod njega jedan trenutak ima posebno mesto – debi u dresu reprezentacije.

„Često se prisetim meča protiv Kine kada dajem intervjue… Prošlo je dosta vremena, ali sigurno da će mi ta utakmica uvek biti neki pečat, s obzirom da je bila debitantska.“

Pred nacionalnim timom su novi izazovi, a Milinković-Savić ostaje dosledan pristupu koji ga je pratio kroz karijeru – korak po korak, utakmicu po utakmicu.

„Naravno, idemo okupljanje po okupljanje. Evo sad u martu imamo dve odlične provere. Treba da razmišljamo iz utakmice u utakmicu i polako da nameštamo ono što šef traži od nas.“

Posebnu simboliku nosi i trenutak u kojem mu je priznanje uručio čovek sa kojim je započeo reprezentativni put.

„Da, prvenstveno zbog ove fotografije sa Novog Zelanda koja krasi prostorije u Staroj Pazovi. Kad sam počeo ovde u mlađim selekcijama, počeo sam sa Veljkom. I sigurno da posle toliko godina, ovo je velika stvar i za mene i za njega… kako je sam rekao, gledao me je od malena i sada mi uručuje Zlatnu lopte. Znam da i njemu to puno znači.“

Naredni period donosi i dodatni motiv, jer Srbiju očekuju utakmice sa protivnicima koji imaju lično značenje za vezistu nacionalnog tima.

„Prvo idemo u Španiju, zemlju u kojoj sam se rodio. Sigurno da će biti teško gostovanje, ali lepo je igrati sa velikim ekipama ako želiš velike rezultate. I posle, Saudijska Arabija… igraću protiv kolega iz kluba… jedva čekam obe utakmice i da počnemo da primenjujemo to što šef traži od nas.“

Na kraju, uz osmeh i pogled u budućnost, ostaje i želja koja govori o ambiciji i trajanju:

„Daj Bože da dočekamo i stotu… videćemo. Ja ću se potruditi. I, naravno, zdravlje da posluži.“

U vremenu u kojem reprezentacija gradi nove ciljeve, Sergej Milinković-Savić ostaje jedan od igrača koji povezuje generacije – simbol kontinuiteta, kvaliteta i vere u ono što tek dolazi.

Kurir sport / FSS

