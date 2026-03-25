Slušaj vest

U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije, uoči predstojećih prijateljskih utakmica protiv Španije i Saudijske Arabije, upriličena je svečanost dodele „Zlatne lopte“, priznanja koje simbolizuje kontinuitet, posvećenost i posebnu čast igranja za nacionalni tim.

U prisustvu predsednika Dragana Džajića, generalnog sekretara Branka Radujka, selektora A reprezentacije Veljka Paunovića, tehničkog koordinatora Nikole Lazetića, reprezentativaca i članova stručnog štaba, Savez je odao priznanje igračima koji su svojim igrama, odnosom i dugogodišnjim doprinosom ostavili dubok trag u dresu sa državnim grbom.

Foto: Fss

Prvi laureat bio je Luka Jović, koji je jubilej od 50 nastupa za reprezentaciju Srbije obeležio kao jedan od najvažnijih napadača svoje generacije. Od debija 2018. godine protiv Čilea, Jović je svojim golovima, smirenošću i osećajem za igru donosio radost navijačima i potvrđivao vrednost na najvećoj sceni, uključujući nastupe na dva Svetska i jednom Evropskom prvenstvu.

„Zlatnu loptu“ potom je primio Strahinja Pavlović, stub odbrane i igrač čija borbenost, karakter i liderske osobine predstavljaju oslonac nacionalnog tima. Od debija 2020. godine protiv Rusije, Pavlović je izrastao u jednog od ključnih igrača reprezentacije, učesnika velikih takmičenja i simbola beskompromisne igre u dresu Srbije.

Treći dobitnik priznanja bio je Sergej Milinković-Savić, fudbaler koji svojim kvalitetom i kontinuitetom povezuje generacije. Od prvog nastupa 2017. godine do danas, Milinković-Savić je postao jedan od zaštitnih znakova reprezentacije Srbije, sa značajnim učešćem na velikim takmičenjima, ali i kao deo istorijskih uspeha omladinskih selekcija – evropskog šampiona 2013. i svetskog prvaka 2015. godine.

Sergej Milinković-Savić sa Zlatnom loptom FSS Foto: Fss

Na početku ceremonije prisutnima su se obratili predsednik Džajić, generalni sekretar Radujko i selektor Paunović, ističući značaj kontinuiteta, zajedništva i odgovornosti koju nosi igranje za Srbiju.

„Momci, drago nam je da smo opet ovde sa vama povodom ovog značajnog jubileja, sada sa novim dobitnicima. Praksa koju smo uspostavili, tradicija koja će se verujem nastaviti i u budućnosti, bez obzira ko bude bio ovde. I prošli put sam rekao, sada ću ponoviti: svi igrači koji odigraju 50 i više utakmica za reprezentaciju treba da budu ponosni na ostvareno. Veliko priznanje koje je rezultat velikog rada, priznanje koje govori koliko su vam karijere uspešne. I vi koji ste ovde prvi put ili ste tek počeli da igrate za najbolji državni tim, imate lepe primere i putokaz, a ja svima želim da budete zdravi, da vas povrede mimoiđu i da jednog dana i vi podignete ovu Zlatnu loptu. Želim vam dobro zdravlje i naravno dobre rezultate, nastavite sa predanim radom, svima želim dugu karijeru. Onima koji su odigrali 50 utakmica želim da odigraju 75 ili 100 jer igrački vek je produžen, samo da vas posluži zdravlje“ rekao je predsednik Dragan Džajić.

Foto: Fss

Laureatima i reprezentativcima se zatim obratio Branko Radujko, generalni sekretar.

„Momci, najpre dobrodošli nazad u svoju kuću, ovde u Staroj Pazovi. Posle predsednika nema puno toga da se kaže, samo ću reći, kada ste vi u pitanju, mi se ponosimo svakim našim igračem, stojimo iza svakog našeg igrača i celog tima. Daćemo sve od sebe da imate uslove kao i do sada, idemo uzdignute glave. Neke stvari su iza nas, uspesi i neuspesi, idemo dalje, težimo uvek najboljem, stojimo čvrsto uz vas. I ja mislim da svaki pravi, iskreni ljubitelj fudbala u Srbiji misli isto, da se ponosi kada vas gleda u klubovima ili kada se okupite ovde da igrate za reprezentaciju. Čestitam momcima koji danas dobijaju ovo priznanje, nadam se da će dobiti i nagradu za 75 ili 100 odigranih utakmica u nekom narednom periodu. Sve ispraćeno nekim lepim uspesima“ istakao je prvi operativac srpskog fudbala, Branko Radujko, koji je posebno pozdravio selektora Veljka Paunovića i njegov stručni štab.

Foto: Fss

I Veljko Paunović nije skrivao emocije prilikom obraćanja dobitnicima i svim reprezentativcima.

„Za mene lično je ovo zaista čast, pogotovo što i Luku i Sergeja znam iz perioda kada su već bili u selekcijama, a Strahinju sam pratio kroz njegov put u selekciji. Uvek mi je bila želja da radim sa igračima kao što ste vi. Čast je i obaveza da se igra za reprezentaciju, a vi ste sve to pretvorili u jedno veliko priznanje, ostvarili ste 50 i više nastupa za državni tim, to je jedan veliki i dugačak put koji ste prošli. Igrači koji dolaze iza vas sada imaju izuzetne primere što je isto jako bitno u našem timu, da imamo dobru strukturu igrača koji su dobri primeri za vas. I kao što su rekli predsednik i generalni sekretar, želim vam da dođete do sledećeg cilja 75 ili 100 utakmica, Dijamantske lopte. I ova priznanja govore simbilično koliko je i reprezentacija garancija za uspešnu karijeru, kada dostignete status reprezentativca i održavate ga kroz igre u klubovima ili u reprezentaciji. Koliko je važna potpora za sve što činite i da ispunite svoje karijere, osvojite priznanja, ali isto tako i zlatne medalje jednog dana ponovo, nadam se. Čestitam svima“ rekao je selektor Veljko Paunović.

Foto: Fss

Svečanost je završena zajedničkim fotografisanjem dobitnika priznanja sa rukovodstvom Saveza i selektorom, uz poruku zahvalnosti za sve što su učinili za srpski fudbal.

Fudbalski savez Srbije nastavlja da neguje vrednosti trajanja, posvećenosti i ponosa, verujući da će nove generacije nastaviti da pišu uspešne stranice istorije nacionalnog tima.

Kurir sport / FSS

BONUS VIDEO: