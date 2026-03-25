U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije, u atmosferi koja je odražavala ponos i kontinuitet reprezentativnog duha, Strahinja Pavlović dobio je „Zlatnu loptu FSS“, priznanje koje prevazilazi statistiku i govori o karakteru, trajnosti i vernosti dresu sa državnim grbom.

U prisustvu čelnika Saveza, selektora Paunovića, članova stručnog štaba i saigrača, priznanje je uručeno fudbaleru koji je tokom godina izrastao u stub odbrane nacionalnog tima i jednog od simbola borbenosti i nepokolebljivog pristupa igri.

Od debija protiv Rusije 2020. godine, Strahinja Pavlović profilisao se kao igrač na kojeg se reprezentacija može osloniti u najzahtevnijim trenucima. Njegova igra, prožeta snagom, sigurnošću i liderskim karakterom, bila je važan deo nastupa Srbije na najvećim takmičenjima, ali i temelj stabilnosti tima u kontinuitetu.

Luka Jović, Sergej Milinković-Savić i Strahinja Pavlović dobili Zlatne lopte FSS

Nakon uručenja priznanja, prvotimac italijanskog Milana nije krio emocije:

„Ovo priznanje nema cenu. Pedeset i više nastupa za svoju zemlju, ponos, privilegija. Veoma sam srećan i velika je čast biti među laureatima. Nadam se da ću nastaviti da skupljam ovakve trofeje.“

Govoreći o trenucima koji su obeležili njegov reprezentativni put, izdvojio je uspehe koje deli sa saigračima, ali i jednu utakmicu koja zauzima posebno mesto:

„Zaista smo imali mnogo lepih trenutaka. Igrali smo dva velika takmičenja, ali uvek se vratimo na onu utakmicu u Lisabonu, da je to nekako najupečatljiviji momenat u mojoj dosadašnjoj reprezentativnoj karijeri.“

Iako je svestan značaja svakog koraka, Pavlović ističe da i prvi nastupi ostaju trajno urezani:

„Sticajem okolnosti, ta prva nije bila toliko uspešna, ali svakako ima svoje čari zato što je bila debitantska.“

Na pitanje o golu protiv Torina i eventualnim novim ofanzivnim izletima u dresu Srbije, kroz osmeh je najavio da će takvih situacija biti još:

„Posle onakvog gola teško je više ne šutirati sa tih pozicija, tako da će sigurno biti još takvih situacija i u reprezentativnom dresu.“ – odgovara uz prepoznatljiv smešak, podsećajući šta je njegov primaran zadatak na terenu:

„Da ja pozadi odradim svoj posao, a napred ima ko je zadužen za golove.“

U vremenu kada se reprezentacija gradi na poverenju, kontinuitetu i karakteru, Strahinja Pavlović predstavlja upravo ono na čemu Veljko Paunović insistira: igrača koji razume težinu dresa i odgovornost koju on nosi sa sobom.

„Zlatna lopta FSS“ je priznanje za jubilej i učinak, ali i potvrda puta koji traje i koji, po svemu sudeći, tek donosi nove važne stranice u istoriji reprezentacije Srbije.

Kurir Sport / FSS

