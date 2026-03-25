Slušaj vest

Ponekad brojke same po sebi ne govore dovoljno, ali iza 50 nastupa u dresu reprezentacije Srbije stoji put ispunjen golovima, velikim utakmicama i iskustvom koje se gradi godinama. Upravo taj put prepoznat je kroz „Zlatnu loptu“, priznanje koje je uručeno Luki Joviću kao potvrda njegovog kontinuiteta i značaja u nacionalnom timu.

Od debija 2018. godine, Luka Jović je svojim golovima, zalaganjem i osećajem za igru donosio sigurnost i konkretnost u završnici napada, potvrđujući kvalitet na najvećoj sceni.

„Iskreno, velika je čast i privilegija doći do tog broja nastupa za reprezentaciju. Ako se ne varam, prošlo je već osam godina od debija u Gracu. Igrao sam na tri velika takmičenja, mnogo je tu bilo izazova i važnih utakmica. Ispred nas je mnogo novih pobeda, što znači da dolaze i nova velika takmičenja. Neka se nastavi u tom ritmu.“

Luka Jović, Sergej Milinković-Savić i Strahinja Pavlović dobili Zlatne lopte FSS

Put koji traje gotovo deceniju obeležen je brojnim uspesima i važnim utakmicama, ali i trenucima koji ostaju trajno urezani u sećanja. Jedan od njih je i njegov reprezentativni početak, kojeg se i danas jasno seća:

„Da, spremali smo se za Svetsko prvenstvo u Rusiji. Mislim da je Mitar na toj utakmici dao tri gola. Ja sam jedva čekao da uđem u igru, ali nisam uspeo da se upišem u strelce. Ipak, bio je to lep trenutak, sigurno.“

Uprkos iskustvu i velikom broju nastupa, motivacija ne jenjava, već raste sa svakim novim okupljanjem u Staroj Pazovi. Posebno u periodu kada reprezentacija ulazi u novi ciklus i prilagođava se zahtevima novog selektora.

„Atmosfera je fenomenalna, kao i uvek. Ovo nam je drugo okupljanje sa novim selektorom. Navikavamo se jedni na druge, pokušavamo da usvojimo zahteve koje selektor traži od nas i nadamo se da ćemo se dobro pripremiti za naredne utakmice.“

Foto: Fss

Predstojeći izazovi donose i dodatni motiv, a Jović ne krije ambicije kada je u pitanju gostovanje na Pirinejima:

„Tako je, vraćam se u Španiju. Očekujem pozitivan rezultat, daćemo sve od sebe i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu.“

U vremenu kada se rezultati grade na kontinuitetu, zajedništvu i jasnoj viziji, Luka Jović predstavlja jednu od važnih karika tima. Igrača koji svojim iskustvom, kvalitetom i odnosom prema dresu doprinosi stabilnosti i identitetu reprezentacije.

Kurir Sport / FSS

BONUS VIDEO: