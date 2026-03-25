Predstojeći baraž za odlazak na Svetsko prvenstvo bio je prilika da fudbaler Liverpula Federiko Kjeza ponovo zablista u reprezentaciji Italije za koju je poslednji meč odigrao još krajem juna 2024. godine u porazu od Švajcarske na prvenstvu Evrope, ali od toga neće biti ništa.

Početak odlučujuće nedelje u borbi za plasman Azura na prvenstvo sveta doneo je loše vesti po fudbalera koji je pre nepune pola decenije vodio Italiju na krov Evrope.

Iako ga je selektor Đenaro Gatuzo, uprkos slaboj minutaži u Liverpulu, pozvao za dodigravanja protiv Severne Irske i eventualno finale, medicinski testovi su pokazali da Kjezino telo nije kadro u ovom trenutku za najviše napore.

U dogovoru obe strane odlučeno je da se fudbaler vrati u Liverpul u čijem dresu ne blista od dolaska na "Enfild", a najbolja ilustracija za to su svega 17 minuta na prethodna tri duela engleskog velikana.

Umesto igrača koji je najsvetije dana dožive i Fiorentini i Juventusu selektor Gatuzo pozvao je prvotimca Bolonje Nikola Kambijagija.

