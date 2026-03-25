OFK Beograd ove sezone napravio je simbiozu mladih i talentovanih fudbalera, iskusnih igrača i nekoliko kvalitetnih stranaca.

Jedan od onih koji je od početka takmičarske godine skrenuo pažnju na sebe iz redovan Romantičara je i vezni igrač Aleksa Cvetković.

Aleksa Cvetković na utakmici OFK Beograda i Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ima radnu etiku

Momak koji je ponikao u omladinskoj školi Crvene zvezde Aleksa Cvetković pronašao je svoje mesto u sistemu trenera Jovana Damjanovića, koji neguje ofanzivan, brz i lepršav fudbal. Tu su njegovi kvaliteti došli do izražaja.

Portal Sofaskor koji prati statistiku, rejting utakmice, asistencije i golove fudbalera kaže da Aleksa Cvetković u proseku ima ocenu 6,8 što je i više nego odlično za mladog fudbalera. Reč je o fudbaleru koji može da odgovori na više zahteva na terenu, podjednako pouzdan u defanzivi koliko i konkretan u fazi napada. Uz izražene fizičke predispozicije, radnu etiku i taktičku disciplinu, Cvetković se profilisao kao igrač od poverenja – neko na koga trener može da računa u različitim ulogama.

Aleksa Cvetković Foto: www.ofkbeograd.com

Zvezda ga napravila igračem

Aleksa Cvetković rođen je u Leskovcu 13. maja 2005. godine, a u Crvenu zvezdu došao je 2017. iz ekipe OFK Radnički Niš.

– Vreme provedeno u Zvezdi mi je dosta značilo. U Zvezdinoj omladinskoj školi sam imao perfektne uslove da se razvijam kao fudbaler. Da nisam prošao njihovu školu, siguran sam da bi mi bilo znatno teže. Posebno mi je pomoglo u tranziciji u seniorski fudbal, što je uvek najvažnije za mlade igrače - rekao je Aleksa Cvetković.

Dotakao se mladi fudbaler rada sa trenerom Jovanom Damjanovićem u OFK Beogradu.

- Prezadovoljan sam. Ovo je idealna sredina za mlade igrače. Jovan Damjanović je odličan trener, ali što je još bitnije, još bolji čovek. Uspeo je da primeni ofanzivan fudbal, uvek igramo na gol više, to se vidi i po našim rezultatima. Mi smo dosta mlada ekipa a on je uspeo sve to lepo da uklopi.

Aleksa Cvetković na utakmici između Crvene zvezde i OFK Beograda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ponosan zbog poziva selektora

OFK Beograd ima ambiciju da ove sezone ponovi uspeh od prošle, plasmanom u plej-of Superlige.

- Mislim da igramo veoma dopadljiv fudbal, i da pravimo sve bolje rezultate. Prvi cilj je da uđemo u plej-of. Ako uspemo u tome, želimo da napravimo iskorak, i napadnemo poziciju na tabeli koja vodi u Evropu.

Dobre igre u OFK Beogradu nisu prošle nezapaženo, video je to selektor Veljko Paunović, pa je Aleksa Cvetković boravio u Staroj Pazovi na okupljanju selektiranih igrača iz Superlige.

- To je za mene bilo jedno prelepo iskustvo. Ogromna je stvar poziv selektora A reprezentacije Srbije, Veljka Paunovića, i veoma sam ponosam zbog toga. Tamo smo bili dva dana. odradili smo dva treninga i odigrali selektivnu utakmicu. To isksutvo mi je dodatno podiglo samopouzdanje pred nastavak Superlige.

Aleksa Cvetković na utakmici između OFK Beograda i Crvene zvezde u Zaječaru Foto: Pedja Milosavljevic/ STARSPORT/Pedja Milosavljevic/ STARSPORT

Trčanje nije problem

Ove sezone Cvetković je jedan od fizički najspremnijih fudbalera u domaćem prvenstvu. Statistika kaže da u gotovo svakom meču pretrči 11 kilometara.

- Odgovara mi dinamičan fudbal, mi smo stalno u presingu, naša poslednja linija uvek stoji jako visoko. Prija mi da dosta trčim, volim da budem aktivan na svakom delu terenu. Mislim da je takav stil idealan za mene.

Ne krije Cvetković da ima fudbalske uzore.

– Kada sam bio mali uživao sam u igrama Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, kao i svi, ali sam najviše voleo Nejmara. Sviđao mi se njegov stil igre, atraktivni driblinzi kojima je uvek nalazio način da napravi višak. Konkretno što se tiče moje pozicije, danas najviše volim da gledam Pedrija, Federika Valverdea, i Frenkija De Jonga - objasnio je Aleksa Cvetković.