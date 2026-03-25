Portugalac Luis Godinjo biće glavni sudija na prijateljskoj utakmici između Španije i Srbije.

Luis Godinjo Foto: Alexandre Sousa / Alamy / Profimedia, Joao Gregorio / Zuma Press / Profimedia, MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovu vest saopštio je Fudbalski savez Španije.

Godinjo (40) se od 2017. godine nalazi na listi međunarodnih sudija FIFA, a njemu će pomagati sunarodnici Rui Teišeira i Paulo Bras, dok je za četvrtog sudiju određen Elder Maleiro.

Meč između Španije i Srbije biće odigran u petak od 21 čas u Viljarealu.

