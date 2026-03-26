Fudbaler Liverpula Mohamed Salah saopštio je da će na kraju tekuće sezone napustiti klub sa "Enfilda".

Nakon objave proslavljenog Egipćanina oglasio se stručni bivši as Liverpula i stručni komentator "Sky Sports-a" Džejmi Karager.

Mohamed Salah

On je Salaha nazvao "talentom generacije" i jednim od najboljih stranih fudbalera u istoriji Premijer lige.

Karager smatra da je samo Tijeri Anri jedina strana zvezda Premijer lige koja je ispred ikone Liverpula.

"U partenonu stranih napadača koji su obeležili engleski fudbal, jedino je Anri nadmašio Salahov učinak i doslednost. Mnogi će spominjati zasluge igrača poput Kristijana Ronalda, Azara, Zole, Berkampa, Kantone, ali niko od njih nije imao tako razorne brojke iz sezone u sezonu kao Egipćanin".

Ne propustiteFudbalPORTUGALAC NA CENTRU: Poznato ko sudi meč Španija - Srbija!
Luis Godinjo
FudbalOFK BEOGRAD IMA MOMKA KOJI JE BIO NA SPISKU VELJKA PAUNOVIĆA: Ponikao je u Zvezdi, a na svakoj utakmici pretrči više od 11 kilometara
Aleksa Cvetković
FudbalGATUZO U NEOČEKIVANOM PROBLEMU! Italija značajno oslabljena u baražu za Mundijal!
Đenaro Gatuzo
FudbalJEDAN KLUB JE SPREMAN DA PONUDI 350 MILIONA EVRA ZA LAMINA JAMALA: Panika u Barseloni dok se mladi fudbaler sprema za Srbiju!
Lamin Jamal

Miloš Kerkez gol za Liverpul Izvor: Arena Sport