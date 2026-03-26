Proslavljeni as Liverpula izazvao buru.
IZJAVA KOJA ĆE RAZBESNETI SLAVNOG PORTUGALCA! Karager: Salah je veća legenda Premijer lige od Ronalda!
Fudbaler Liverpula Mohamed Salah saopštio je da će na kraju tekuće sezone napustiti klub sa "Enfilda".
Nakon objave proslavljenog Egipćanina oglasio se stručni bivši as Liverpula i stručni komentator "Sky Sports-a" Džejmi Karager.
Mohamed Salah
On je Salaha nazvao "talentom generacije" i jednim od najboljih stranih fudbalera u istoriji Premijer lige.
Karager smatra da je samo Tijeri Anri jedina strana zvezda Premijer lige koja je ispred ikone Liverpula.
"U partenonu stranih napadača koji su obeležili engleski fudbal, jedino je Anri nadmašio Salahov učinak i doslednost. Mnogi će spominjati zasluge igrača poput Kristijana Ronalda, Azara, Zole, Berkampa, Kantone, ali niko od njih nije imao tako razorne brojke iz sezone u sezonu kao Egipćanin".
