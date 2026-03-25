Omladinska (U19) reprezentacija Srbije odigrala je prvi meč završnog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se u junu ove godine održava u Velsu.

"Orlići", koje sa klupe predvodi Gordan Petrić, uspeli su da savladaju velikog favorita Englesku rezultatom 0:2.

Gordan Petrić Foto: Fss, Starsport

Posle velike borbe u prvom poluvremenu, Srbija je povela golom napadača Anderlehta, Mihajla Cvetkovića, u 39. minutu, a uz minimalno vođstvo "orlići" su otišli i na odmor.

Na startu drugog poluvremena Gordan Petrić napravio je jednu izmenu, umesto Luisa Zečevića-Džona ušao je Bogdan Kostić i to se pokazalo kao pun pogodak pošto je fudbaler Partizana povisio na 0:2 u 65. minutu.

Ispostavilo se da je ovo bio i konačan rezultat ovog meča te su "orlići" uspeli da stignu do velikog trijumfa. Na meču protiv Engleske Srbija je nastupala u sledećem sastavu:

Draškić - Stojković, V. Milosavljević, Simić, Avdić - Novičić, J. Milosavljević, Maksimović (od 73. Ranković) - Zarić (od 79. Đorđević), Zečević-Džon (od 46. Kostić), Cvetković (od 88. Damjanović).

Podsetimo, "orliće" čekaju još dva meča, protiv Portugala (subota, 17.00) i Poljske (utorak, 17.00). Domaćin turnira je Portugal, a samo prvoplasirana ekipa putuje na Evropsko prvenstvo.

Za Srbiju na ovom kvalifikacionom turniru nastupaju:

GOLMANI: Vuk Draškić (Crvena zvezda), Lazar Balević (Napredak);

ODBRANA: Strahinja Stojković (Sent Etjen), Stefan Mladenović (TSC), Ahmed Hadžimujović (Novi Pazar), Veljko Milosavljević (Bornmut), Nikola Simić (Partizan), Andrej Pavlović (OFK Beograd), Stefan Petrović (Partizan), Adem Avdić (Crvena zvezda);

VEZNI RED: Vasilije Novičić (IMT), Andrija Maksimović (Lajpcig), Jovan Milosavljević (Malme), Luka Zarić (Crvena zvezda), Luis Zečević-Džon (Arsenal), Uroš Đorđević (Borac Čačak), Đorđe Ranković (Grafičar), Bogdan Kostić (Partizan);

NAPAD: Mihajlo Cvetković (Anderleht), Aleksa Damjanović (Crvena zvezda).

