Slušaj vest

Sportski menadžment FK Crvena zvezda i trener Dejan Stanković već sada spremaju pojačanja za letnji prelazni rok.

Jedan od onih na koje gledaju sa Marakane jeste i Naser Điga, nekadašnji defanzivac crveno-belih.

Naser Điga u dresu Rendžersa na Old firmu protiv Seltika Foto: Mark Runnacles / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pozajmica u Rendžersu

Naser Điga je u leto 2025. godine prešao u Vulverhempton za 10.000.000 evra, ali je posle prvog dela sezone prosleđen na pozajmicu u redove škotskog giganta Rendžersa.

Ne ide loše Naseru Đigi u Glazgovu, ali nije zadovoljan. Ne bi imao ništa protiv da se vrati u Crvenu zvezdu. U Ljutice Bogdana su čuli za želju svog nekadašnjeg štopera, međutim dosad nisu uradili nijedan konkretan potez. Điga je za Rendžers odigrao 35 utakmica u svim takmičenjima, bio standardan u mečevima Lige Evrope i Premijer lige Škotske, upisao 2.917 minuta.

Naser Điga u dresu Rendžersa protiv Porta u Ligi Evrope Foto: Victor Sousa / Alamy / Profimedia

Na Marakani ćute o Đigi

Naser Điga svakako je zanimljiv Crvenoj zvezdi, ali ne žele na Marakani da razigravaju tuđeg igrača. Na pozajmicu su zimus iz Sankt Peterburga doveli Strahinju Erakovića. Ako bi i došlo do eventualnog povratka defanzivca iz Burkine Faso u Beograd, to bi značilo da crveno-beli otkupe njegov ugovor od Vulvsa. Ali, zasad, takvih informacija nema. Mada, sve bi moglo da se promeni, jer Vulvsi najverovatnije napuštaju Premijer ligu, pa će sigurno redukovati plate i igrački kadar.

Ono što bi moglo da donese pozitivan epilog cele priče, jeste da Naser Điga ima 23 godine i da poseduje srpsko državljanstvo, pa ne bi bio stranac. Ali, konačnu odluku doneće sportski sektor kluba, uz uvažavanje mišljenja menadžmenta i trenera Dejana Stankovića.

1/10 Vidi galeriju Naser Điga Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Renoviranje zadnje linije na leto

Nije sporno da u Crvenoj zvezdi razmišljaju da pojačaju odbrambenu liniju po završetku sezone. Cilj kluba je plasman u Ligu šampiona, da bi se prošle kvalifikacije biće potrebno ojačati ekipu. Kako sada stvari stoje, Miloš Veljković je jedini siguran štoper za narednu sezonu. NIgerijac Franklin Tebo Učena igrao je promenjivo i nije uverio upravu da je zalog za budućnost.

Brazilac Rodrigao će najverovatnije napustiti klub, dok je Strahinja Eraković kao fudbaler Zenita na pozajmici. Tu je i mladi Stefan Gudelj, od kojeg klub ima velika očekivanja. Samo i njemu je potrebna šansa i pre svega minutaža, koju ne dobija u prvom timu.

Nemanja Gudelj je želja sportskog sektora Crvene zvezde Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Nemanja Gudelj je meta

Prema saznanjima Kurira, tehnički direktor Marko Marin ima nekoliko rešenja za mesto štopera. Kako se bliži kraj sezone, sužava se izbor i klub planira da uskoro krene u završne pregovore sa potencijalnim pojačanjima.

Jedan od onih koji bi bio rado viđen na Marakani je reprezentativac Nemanja Gudelj, defanzivac Sevilje. Ukoliko mu španski klub ne ponudi produžetak saradnje, Crvena zvezda ima velike šanse da ga privoli da karijeru završi u Beogradu.