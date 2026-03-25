Godinama unazad kolaju priče da država Srbija finansijski favorizuje FK Crvena zvezda u odnosu na FK Partizan.

Javno dostupni podaci u poslednjih 15 meseci demantuju ovakve zlonamerne glasine, a činjenice kažu sasvim suprotno.

Partizan ove zime nije prodao nijednog igrača kako bi olakšao finansijsku situaciju u klubu

U poslednjih 15 meseci FK Partizan dobio je skoro duplo više novca od strane države Srbije u odnosu na FK Crvena zvezda. Brojke su jasne, proverljive i govore same za sebe.

- Tokom 2025. i prva tri meseca 2026. godine Fudbalskom klubu Partizan iz tekuće budžetske rezerve, a preko Fudbalskog saveza Srbije, uplaćeno je 990,6 miliona dinara direktne državne pomoći. Istovremeno, po istom osnovu, Fudbalskom klubu Crvena zvezda uplaćen je ukupan iznos od 529,8 miliona dinara - rečeno je Kuriru iz FS Srbije.

U prevodu, FK Partizan dobio je 460,8 miliona dinara više u odnosu na FK Crvena zvezda od strane države Srbije. Kada se to prevede u evre, to je 3.920.000 evra! Ukupno, FK Partizan je od države dobio 8.430.000 evra, a FK Crvena zvezda 4.510.000 evra.

U periodu od oktobra 2024. do decembra 2025. godine, FK Partizan je iz državnih izvora dobio ukupno 19,4 miliona evra. Ako se pogleda širi vremenski okvir, od 2014. do decembra 2025. godine, Crvena zvezda je direktno od države dobila 19,5 miliona evra, a od Telekoma 18 miliona evra.

Međutim, tu se radi o periodu dužem od jedne decenije, tokom kojeg je Crvena zvezda redovno učestvovala u Ligi šampiona i Ligi Evrope, što nosi i jasnu tržišnu vrednost kada je reč o sponzorstvima i marketingu. Za jednu godinu Partizan je od države direktno i indirektno (pomoć oko dva sponzora) dobio novca koliko i Crvena zvezda direktno od države za 12 godina.

Često se govori i o sponzorstvu Gazproma prema Crvenoj zvezdi. Reč je o stranoj kompaniji, a ne o državnom novcu Srbije – što je valjda svih ovih dana i jasno. Logo na grudima dresa u Ligi šampiona i Ligi Evrope ima jasnu tržišnu vrednost, pogotovo u kontekstu evropskih takmičenja i globalne vidljivosti kluba u prethodnoj deceniji. Kroz godine sponzorstva Zvezda je počela da globalno možda čak i više donosi Gaspromu, od njene koristi od ugovora…

Na kraju, kada se saberu činjenice i uklone političke i navijačke interpretacije, dolazi se do jasnog zaključka: Država je finansijski više pomagala FK Partizan nego FK Crvena zvezda. Sve ostalo spada u domen paušalnih tvrdnji koje ne izdržavaju susret sa brojkama.

Legitimno pitanje: Zašto Partizan nije imao rezultate i šta je bio problem u Humskoj ulice? E, to je već pitanje za rukovodstva crno-belih koja su tu očitao daleko po sposobnosti iza njihovih kolega iz Ljutice Bogdana.