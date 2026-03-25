Italijanski fudbalski trener Roberto De Zerbi neće preuzeti Totenhem, niti bilo koji drugi klub, pre kraja tekuće sezone, preneli su danas italijanski mediji. Kako navodi Skaj Italija, 46-godišnji stručnjak ne planira brz povratak trenerskom poslu nakon odlaska iz Marseja prošlog meseca, već želi da sačeka leto i tada razmotri sve opcije.

Roberto De Zerbi Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Ovakva odluka ne predstavlja direktno odbijanje Totenhema, koji je zainteresovan za bivšeg trenera Brajtona kao jednog od kandidata za stalnog šefa stručnog štaba.

De Zerbi je, prema istim izvorima, uveren u svoju odluku uprkos interesovanju više klubova, zbog čega se njegov povratak na klupu ne očekuje pre početka naredne sezone.

U međuvremenu, neizvesna ostaje situacija oko privremenog trenera Totenhema Igora Tudora, čija budućnost na klupi londonskog kluba još nije definisana, posebno nakon loših rezultata tima u završnici sezone.

Kurir sport / Beta

