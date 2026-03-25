Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti uputio je pohvale francuskom napadaču Kilijanu Mbapeu uoči prijateljske utakmice dve reprezentacije u SAD, ističući da je reč o izuzetno opasnom igraču.

"Bilo je lepo raditi s njim, sećam se perioda koji smo proveli zajedno. Mbape je prošle godine postigao mnogo golova", rekao je Ančeloti, aludirajući na saradnju iz vremena u Real Madrid, prenela je danas španska Marka.

Iskusni stručnjak naglasio je da Francuska poseduje kvalitet u svim linijama tima, ali je posebno upozorio na napadačku moć rivala.

"Moramo igrati uravnoteženo kako bismo izbegli kontre, jer su tada najopasniji", istakao je selektor Brazila.

Uprkos snazi protivnika, Ančeloti je poručio da neće menjati taktički pristup, te da će ostati veran formaciji sa četiri ofanzivna igrača.

"Potrebno je da se dobro branimo i kvalitetno igramo s loptom kako bismo istakli potencijal naših napadača", dodao je.

Brazil će, međutim, imati problema u odbrani zbog izostanaka nekoliko standardnih igrača, među kojima su Eder Militao, Gabrijel Magaljes i Markinjos, koji zbog povrede neće nastupiti protiv Francuske, ali bi mogao da bude spreman za naredni meč.

Ančeloti je naveo da u poslednjoj liniji ima još jednu dilemu, ali je potvrdio da će šansu dobiti Daglas Santos, Vesli i Leo Pereira.

Govoreći o izostanku Nejmara, koji još nije dobio poziv otkako je Ančeloti preuzeo selekciju, italijanski trener je rekao da prati sve što se dešava, ali da odluke donosi samostalno.