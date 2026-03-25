Uprava policije Nikšića saopštila je da je procesuirala osmoricu, a uhapsila šestoricu zbog tuče koja se desila u utorak uveče u ovom gradu.

U tuči su, kako se moglo čuti, učestvovali navijači Partizana i Sutjeske. Prema nekim izvorima "Vojvode" su napale "Grobare" u centru grada dan uoči Memorijala "Andrija Delibašić".

Komemoracija - Andrija Delibašić Foto: Teodora Orlandić

 Policija je saopštila da su tri policijska službenika zadobila lake telesne povrede.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su sinoć, putem dežurne službe, obavešteni da se na Trgu slobode okupilo oko 40 lica, pripadnika jedne navijačke grupe, koji su kod sebe imali palice i baklje, i bili maskirani. U cilju sprečavanja sukoba, na lice mesta upućeni su svi raspoloživi policijski službenici. Oko 20:40 časova došlo je do narušavanja javnog reda i mira između suprotstavljenih grupa, kada su se međusobno gađali bakljama i palicama, uz pokušaj fizičkog obračuna. Intervencijom policijskih službenika, te brzom i efikasnom reakcijom sprečen je fizički sukob između pripadnika suprotstavljenih navijačkih grupa, i uspostavljen narušeni javni red i mir", kazali su iz policije.

Prilikom postupanja, ističu, tri policijska službenika zadobila su lake telesne povrede, nakon čega im je ukazana lekarska pomoć.

"Policijski službenici su preduzeli aktivnosti na terenu u cilju identifikacije, pronalaska i procesuiranja učesnika događaja, te su u službene prostorije doveli lica N.M. (19), D.T. (26), L.Đ. (29), M.K. (18), B.N. (19) i L.B. (26), kao i jedno maloletno lice staro 17 godina. Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obaveštenja, o događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se izjasnio da se u odnosu na povredu jednog policijskog službenika radi o krivičnom delu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok će se u odnosu na povrede ostalih policijskih službenika izjasniti nakon dodatno prikupljenih obaveštenja", piše u saopštenju Uprave policije.

Kao učesnik događaja identifikovan je i S.V. (29), član druge navijačke grupe iz Nikšića, protiv kojeg će, dodaju, biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

"Zbog počinjenog prekršaja iz člana 12 Zakona o javnom redu i miru - nepostupanje po naređenju ovlašćenog policijskog službenika o zabrani kretanja, pristupa ili zadržavanja na određenom mestu, policijski službenici su lišili slobode N.M., D.T., L.Đ., M.K., B.N. i L.B., protiv kojih je podneta prekršajna prijava Sudu za prekršaje u Nikšiću u skraćenom postupku, dok će protiv maloletnog lica biti podneta prekršajna prijava u redovnom postupku zbog istog prekršaja", naveli su.

Prvi Memorijalni turnir "Andrija Delibašić" igra se danas, a učestvuju Partizan, Budućnost iz Podgorice i Sutjeska iz Nikšića.

Ne propustiteFudbalFUDBALERI PARTIZANA NAREDNIH DANA U CRNOJ GORI: Igraće na Memorijalu u čast Andrije Delibašića!
FudbalPARTIZAN IGRA U ČAST ANDRIJE DELIBAŠIĆA: Crno-beli na trijagonalu u Nikšiću
DELIBASIC ANDRIJA_16.jpg
FudbalMOMENAT KADA SU SVI U HUMSKOJ MOGLI DA ZAPLAČU... Mladi fudbaler Partizana proslavom dirnuo navijače - svi bruje o ovom gestu, a kad shvatite o čemu se radi...
Screenshot 2025-07-18 101315.jpg
FudbalANDRIJA DELIBAŠIĆ DOBIO MURAL: Čuveni Deli u dresu Partizana, sugrađani neće zaboraviti centarfora
andrija.jpg
FudbalSAHRANJEN ANDRIJA DELIBAŠIĆ: Legendarni fudbaler Partizana sa crno-belom zastavom ispraćen u večnu kuću
andrija.jpg
Fudbal"TATA, TVOJE REČI NIKADA NEĆU ZABORAVITI" Sin Andrije Delibašića održao emotivan govor koji je sve doveo do suza! (VIDEO)
prinstcreen.jpg
FudbalPOTRESNO, EMOTIVNO... Komemoracija Andriji Delibašiću - kompletan fudbalski svet u Podgorici (FOTO)
IMG_2709.jpeg.jpg
FudbalPARTIZANOVO PROKLETSTVO: Tužne sudbine crno-belih asova! Lista onih koji su nas prerano napustili je sve duža...
ptz.jpg

Grobari zapalili Marakanu na 178. večitom derbiju Izvor: Kurir