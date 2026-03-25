Uprava policije Nikšića saopštila je da je procesuirala osmoricu, a uhapsila šestoricu zbog tuče koja se desila u utorak uveče u ovom gradu.

U tuči su, kako se moglo čuti, učestvovali navijači Partizana i Sutjeske. Prema nekim izvorima "Vojvode" su napale "Grobare" u centru grada dan uoči Memorijala "Andrija Delibašić".

Policija je saopštila da su tri policijska službenika zadobila lake telesne povrede.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su sinoć, putem dežurne službe, obavešteni da se na Trgu slobode okupilo oko 40 lica, pripadnika jedne navijačke grupe, koji su kod sebe imali palice i baklje, i bili maskirani. U cilju sprečavanja sukoba, na lice mesta upućeni su svi raspoloživi policijski službenici. Oko 20:40 časova došlo je do narušavanja javnog reda i mira između suprotstavljenih grupa, kada su se međusobno gađali bakljama i palicama, uz pokušaj fizičkog obračuna. Intervencijom policijskih službenika, te brzom i efikasnom reakcijom sprečen je fizički sukob između pripadnika suprotstavljenih navijačkih grupa, i uspostavljen narušeni javni red i mir", kazali su iz policije.

Prilikom postupanja, ističu, tri policijska službenika zadobila su lake telesne povrede, nakon čega im je ukazana lekarska pomoć.

"Policijski službenici su preduzeli aktivnosti na terenu u cilju identifikacije, pronalaska i procesuiranja učesnika događaja, te su u službene prostorije doveli lica N.M. (19), D.T. (26), L.Đ. (29), M.K. (18), B.N. (19) i L.B. (26), kao i jedno maloletno lice staro 17 godina. Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obaveštenja, o događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se izjasnio da se u odnosu na povredu jednog policijskog službenika radi o krivičnom delu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok će se u odnosu na povrede ostalih policijskih službenika izjasniti nakon dodatno prikupljenih obaveštenja", piše u saopštenju Uprave policije.

Kao učesnik događaja identifikovan je i S.V. (29), član druge navijačke grupe iz Nikšića, protiv kojeg će, dodaju, biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

"Zbog počinjenog prekršaja iz člana 12 Zakona o javnom redu i miru - nepostupanje po naređenju ovlašćenog policijskog službenika o zabrani kretanja, pristupa ili zadržavanja na određenom mestu, policijski službenici su lišili slobode N.M., D.T., L.Đ., M.K., B.N. i L.B., protiv kojih je podneta prekršajna prijava Sudu za prekršaje u Nikšiću u skraćenom postupku, dok će protiv maloletnog lica biti podneta prekršajna prijava u redovnom postupku zbog istog prekršaja", naveli su.

Prvi Memorijalni turnir "Andrija Delibašić" igra se danas, a učestvuju Partizan, Budućnost iz Podgorice i Sutjeska iz Nikšića.