Liverpul užurbano radi na dovođenju adekvatne zamene za sjajnog Egipćanina.

Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote

Velikan sa Enfilda navodno je krenuo po zvezdu minhenskog Bajerna Majkla Olisea, pišu nemački mediji.

Do skoro se pričalo kako je za Francuza zainteresovan Real Madrid, međutim, Liverpul je ušao mnogo konkretnije i navodno je spreman da plati 200.000.000 evra za bivšeg igrača Redinga, a pominje se da bi možda išli i preko 222.000.000 čime bi oborili rekord kada je Nejmar prešao iz Barselone u PSŽ.

Ipak, u Bajernu su odmah reagovali i žele da stave tačku na te spekulacije. Prvo se oglasio sportski direktor Maks Eberl.

"Zaista ne gubimo vreme na razmišljanje o nagađanjima koja se množe. Majkl je igrač Bajerna i kod nas ima sve uslove koje svaki vrhunski igrač može samo da poželi. Ponoviću još jednom - nikakva klauzula ne postoji, pa ni izlazna. Potpuno smo opušteni".

Izvršni direktor Bavaraca Jan Kristijan Drezen jasno je poručio da Olise nije na prodaju.