U Nikšiću će danas biti održan prvi Memorijalni turnir "Andrija Delibašić", posvećen prerano preminuloj legendij Partizana.

Delibašić, rođeni Nikšićanin, preminuo je 19. marta prošle godine u 43. godini.

Komemoracija - Andrija Delibašić Foto: Teodora Orlandić

Ponikao je u mlađim kategorijama Sutjeske iz Nikšića, a proslavio u Partizanu. Pored ova dva kluba, na prvom Memorijalu će učestvovati i podgorička Budućnost.

Dan uoči turnira u Nikšiću su zabeleženi incidenti, kada su se potukli navijači Partizana i Sutjeske, pa je Andrijin otac Slavko, apelovao na navijače.