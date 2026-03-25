U Nikšiću će danas biti održan prvi Memorijalni turnir "Andrija Delibašić", posvećen prerano preminuloj legendij Partizana.

Delibašić, rođeni Nikšićanin, preminuo je 19. marta prošle godine u 43. godini.

Komemoracija - Andrija Delibašić Foto: Teodora Orlandić

Ponikao je u mlađim kategorijama Sutjeske iz Nikšića, a proslavio u Partizanu. Pored ova dva kluba, na prvom Memorijalu će učestvovati i podgorička Budućnost.

Dan uoči turnira u Nikšiću su zabeleženi incidenti, kada su se potukli navijači Partizana i Sutjeske, pa je Andrijin otac Slavko, apelovao na navijače.

"Želim da uputim apel svim navijačima da danas ovo bude praznik fudbala, da zaboravimo na naša obeležja i da sve protekne u najboljem redu. Podsećam vas kada je Andrija 7. oktobra 2011.godine protiv Engleske "zagrlio stativu" i ujedinio Crnu Goru, želim da tako bude i ovog puta-da svi budemo jedno“, istakao je Delibašić u izjavi za RTNK.

