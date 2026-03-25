Na ovakvu pomalo i neočekivanu vest svi fudbaleri Liverpula reagovali su emotivno.

Na društvenim mrežama saigrači su objavili emotikone srca i podrške Salahu, a jedan od najemotivnijih bio je kapiten reprezentacije Škotske, Endi Robertson.

Razlog je jasan, njih dvojica su iste godine 2017. došli na Enfild i već devet godina dele svlačionicu na Enfildu.

"Mohamede, hvala ti.

9 najboljih godina naših života sa neverovatnim uspomenama na terenu i van njega. Bilo je zadovoljstvo gledati te kako postaješ najbolji u onome što radiš i postaješ jedan od najboljih koji su ikada nosili dres Liverpula i bili deo toga.

Tvoj mentalitet je nenadmašan, mnogi ljudi su to mogli da primete. Svakog dana si se trudio i uvek zahtevao više od sebe i drugih.

Zadovoljstvo je deliti teren sa tobom toliko dugo, ali još veće je što te mogu nazvati prijateljem.

Zaslužuješ ispraćaj koji odražava tvoj status u Liverpulu – najveći. Nenadmašan", objavio je Endi Robertson na svom Instagram nalogu.

Mohamed Salah je od dolaska iz Rome 2017. odigrao 435 utakmica za Liverpul i postigao 255 golova. Sa engleskim velikanom je osvojio Premijer ligu 2020. i 2025. kao i Ligu šampiona 2019. Na to je dodao FA kup i Liga kup, kao i Komjuniti šild 2022.

S pravom ga svrstavaju među najveće igrače u istoriji kluba uz rame sa legednarnim Kenijem Dalglišom, Janom Rašom, Stivenom Džerardom…