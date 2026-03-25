Od tog trenutka fudbalski svet ne prestaje da bruji o svemu što se dogodilo i o odluci koja je tek pokrenula nemire.

Senegal - Maroko Kup afričkih nacija

Kako se navodilo, Maroko je utakmicu dobio službenim rezultatom - 3:0, pre svega zbog ponašanja Senegalovih fudbalera tokom finala, napuštanja terena i svega što je finale učinilo još turbulentnijim.

Žalbena komisija Afričke fudbalske konfederacije usvojila je žalbu Fudbalskog saveza Maroka (FRMF) i tu selekciju proglasila za pobednika ovogodišnjeg Kupa afričkih nacija, iako je meč nakon produžetaka završen pobedom Senegala.

Senegalu je pobeda u finalu oduzeta službenim rezultatom 0:3, nakon što su igrači te selekcije u završnici regularnog dela napustili teren u Rabatu nezadovoljni dosuđenim penalom za Maroko pri rezultatu 0:0.

Na terenu je ostao samo jedan fudbaler Senegala - Sadio Mane, koji je uspeo da ubedi saigrače da se posle 17 minuta vrate na teren. Usledio je penal za domaću selekciju Maroka, ali je neprecizan bio Braim Dijas, pa je meč otišao u produžetke.

Sud za sportsku arbitražu (CAS) zvanično je pokrenuo postupak po žalbi Senegala, koja ima za cilj da preokrene odluku Afričke fudbalske konfederacije (CAF) i dodeli toj reprezentaciji titulu sa Kupa afričkih nacija.CAS je potvrdio da su procedure već u toku i da će slučaj biti razmatran po ubrzanom postupku.

"CAS je u potpunosti spreman da reši ovakve sporove uz pomoć nezavisnih arbitara. Razumemo da timovi i navijači žele konačnu odluku i učinićemo sve da postupak bude sproveden što je brže moguće, uz poštovanje prava svih strana", izjavio je generalni direktor CAS-a Metju Rib, a prenela španska Marka.

Senegal je žalbu podneo 25. marta, nakon što je CAF ranije odlučio da ta selekcija izgubi sporni meč, uz obrazloženje da je odbila da nastavi utakmicu ili napustila teren bez dozvole sudije.

Pravni ekspert za sporove u okviru CAF-a Roman Bizini ocenio je da su šanse Senegala za uspeh "veoma male".

"Žalbeno telo je zaključilo da je Senegal odbio da igra ili napustio teren bez dozvole arbitra. Ipak, detalji slučaja nisu javno dostupni, što otežava potpunu analizu", rekao je Bizini.

On je dodao da je, s obzirom na značaj slučaja, bilo neophodno da nadležni organi detaljno saslušaju sve strane, ali i naglasio da CAS prvenstveno odlučuje o pravnim pitanjima.

"Zbog toga smatram da su šanse za uspeh žalbe prilično niske", zaključio je on.

