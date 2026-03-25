Kako je preneo Skaj, klub namerava da podrži Roseniora čak iako se ekipa ne plasira u Ligu šampiona, mada u fudbalu nije ništa sigurno i treneri se ocenjuju prema rezultatima.

Čelsi je izgubio u poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima, a eliminisan je u osmini finala Lige šampiona od branioca titule Pari Sen Žermena ukupnim rezultatom 2:8. Pretrpeo je dva uzastopna poraza u Premijer ligi, od Evertona (0:3) i Njukasla (0:1).

Londonska ekipa je trenutno šesta na tabeli, sa bodom manje od petoplasiranog Liverpula i pet bodova manje od Aston Vile na četvrtom mestu, koje vodi u Ligu šampiona.

Planovi za letnji prelazni rok su već napravljeni, a klub planira dovođenje centralnog beka, fudbalera sredine terena i napadača, naveo je Skaj.

(Beta)