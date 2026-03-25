"To je strašna bolest. Sada se radi o kratkoročnom pamćenju, razgovaram sa njim većinu dana i ako pričamo popodne, možda se neće sećati da smo razgovarali ujutro. Ali ako ga pitam o danima u Liverpulu, (Real) Sosijedadu i (Real) Madridu, detalji su neverovatni", rekao je Kameron Tošak za Dejli Mejl.

"Pre neki dan mi je pričao o utakmici Real Madrida protiv Milana Ariga Sakija i tačno je znao kako je igrao na sredini terena da sačuva Marka van Bastena. Kao da je juče odigrana utakmica, pamćenje mu je bilo jasno", dodao je Tošak, koji se bavi trenerskim poslom na Tajlandu.

Njegov otac počeo je igračku karijeru u Kardif sitiju, pre nego što je 1970. godine prešao u Liverpul. U engleskom klubu činio je efikasan tandem sa Kevinom Kigenom i za osam godina osvojio je tri šampionske titule, dva Kupa Uefa, FA kup, Evropski kup, Čeriti Šild i Superkup Evrope.

Karijeru je završio u Svonsiju 1984. godine, a za reprezentaciju Velsa je od 1969. do 1980. godine odigrao 40 utakmica i postigao 13 golova.

Kao igrač-trener preuzeo je Svonsi 1978. godine i predvodio klub od četvrte do prve divizije, uzastopnim prelascima u viši rang i osvojio je tri Kupa Velsa.

Osvojio je trofeje u pet od osam zemalja u kojima je radio kao trener, a poslednji posao imao je u Azerbejdžanu u klubu Traktor 2018. godine.

Tošak je bio jedan od ključnih ljudi u razvoju čuvenih velških igrača Gareta Bejla, Arona Remzija i Džoa Alena u drugom mandatu u reprezentaciji Velsa, 1994. godine i između 2004. i 2010.

Između ostalih trenirao je i Real Madrid, Bešiktaš, Real Sosijedad, Sent Etjen, reprezentaciju Makedonije.

On je svojevremeno dve nedelje proveo na respiratoru jer se razboleo od korona virusa, a u novembru 2022. godine rekao je da je bio ozbiljno bolestan.

Uprkos dijagnozi demencije, on redovno daje savete svom sinu u vezi trenerskog posla.

"Pričam sa njim o tome šta radimo na Tajlandu i on mi i dalje daje odlične savete. Kao trener, uvek je mogao da vidi dva ili tri poteza unapred, a to mi je oduvek bilo u genima", rekao je Kameron Tošak.

